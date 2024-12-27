Флоринская Анна
|27.12.2024
|«Рольф» перешел с Anaplan на Optimacros за 2,5 месяца 1
|27.11.2023
|«СберУниверситет» автоматизировал процесс ценообразования обучающих программ на базе Optimacros 1
Флоринская Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
|Microsoft Office 3734 2
|Microsoft Office Word 776 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144208 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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