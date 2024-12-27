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Флоринская Анна



27.12.2024 «Рольф» перешел с Anaplan на Optimacros за 2,5 месяца 1
27.11.2023 «СберУниверситет» автоматизировал процесс ценообразования обучающих программ на базе Optimacros   1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Флоринская Анна и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1217 2
Optimacros - Оптимакрос 55 2
Thoma Bravo - Anaplan 67 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Финансовое планирование 84 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1694 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
Microsoft Office 3734 2
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Князева Марина 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 40 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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