«Рольф» перешел с Anaplan на Optimacros за 2,5 месяца

Совместная команда сотрудников «Рольф», ГК «Корус Консалтинг» и «Мэврика» перенесла 10 финансовых моделей из американского облачного решения на российскую платформу Optimacros. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

«Рольф» – дилерский холдинг, продает новые автомобили и автомобили с пробегом 30 брендов. Дилерская сеть составляет 60 шоурумов. В холдинге работают 8,5 тыс. сотрудников.

Семь лет финансовая служба «Рольф» пользовалась Anaplan: планировала, прогнозировала, рассчитывала окупаемость инвестиций, анализировала информацию о конкурентах и формировала отчетность. После ухода вендора с российского рынка холдинг столкнулся с серьезной проблемой – спустя три месяца после переподписания лицензионного договора Anaplan объявил о разрыве соглашения и отключении сервиса.

«Команда уже забыла, что такое финансовое планирование в Excel, и не хотела об этом вспоминать. Откат в прошлое замедлил бы внутренние процессы, а наша компания постоянно меняется, и нужны инструменты, которые поддерживают такой темп работы. Я поставила задачу – перейти на другое решение за два месяца. Обе ИТ-компании, к которым обратились, порекомендовали Optimacros как единственную близкую к Anaplan платформу на российском рынке. Это определило наш выбор. Для ускорения процесса начали проект переноса моделей сразу с двумя ИТ-партнерами», – сказала Олеся Жаворонкова, главный финансовый директор «Рольф».

Проект выполнили ГК «Корус Консалтинг» и «Мэврика». Обе компании ранее внедряли Anaplan и Optimacros, а также делали проекты переноса моделей из одной платформы в другую.

«Optimacros похож на Anaplan, но не настолько, чтобы перенести содержимое одной платформы в другую без изменений. Наша команда выстраивала архитектуру решения и адаптировала модели заказчика под новое ПО. Кроме того, мы познакомили коллег из «Рольф» с преимуществами такого инструмента как дашборд, позволяющего настраивать отчеты, инструкции и комментарии для конкретных бизнес-задач в привычном для пользователя формате и с использованием корпоративного цветового решения. Раньше финансовая служба практически не использовала дашборды, но демонстрация вдохновила коллег попробовать. Результат: нововведение привлекло в Optimacros бизнес-пользователей, которые раньше предпочитали Excel», – сказала Анна Флоринская, директор по развитию практики «Бизнес-планирование» ГК «Корус Консалтинг».

Вместе команды перевели 10 финансовых моделей в новую платформу за 2,5 месяца и передали их на поддержку финансовой службе «Рольф».