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Mavericka Мэврика

Mavericka - Мэврика

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 5 дел, на cумму 2 500 ₽*

Судебные дела (5) на сумму 2 500 ₽*
в качестве ответчика (5) на сумму 2 500 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.04.2025 Бренды Vetonit и Isoroc совместно с интегратором «Мэврика» перенесли комплексную систему финансового планирования на Optimacros и адаптировали ее под потребности каждого бизнес-направления 2
27.12.2024 «Рольф» перешел с Anaplan на Optimacros за 2,5 месяца 1
11.08.2020 «Ситилинк» внедрил систему автоматизации планирования и бизнес-моделирования Anaplan 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Mavericka и организации, системы, технологии, персоны:

Thoma Bravo - Anaplan 76 2
Optimacros - Оптимакрос 99 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1452 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 767 1
НСПК - Национальная система платежных карт 935 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 102 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1631 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1999 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8479 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2624 1
Финансовое планирование 116 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35555 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24014 1
Microsoft Office 4111 1
Соколов Артем 54 1
Шилов Максим 27 1
Флоринская Анна 5 1
Жаворонкова Олеся 2 1
Генцелев Евгений 1 1
Кулюхин Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 163944 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54320 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2585 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1635 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52816 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33228 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6551 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2825 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1483 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2483 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6091 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3097 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26916 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449911, в очереди разбора - 728092.
Создано именных указателей - 196158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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