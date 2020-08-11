«Ситилинк» внедрил систему автоматизации планирования и бизнес-моделирования Anaplan

Сеть магазинов электроники и бытовой техники «Ситилинк» завершила внедрение системы Anaplan для кросс-функционального планирования и бюджетирования. Проект реализован в партнерстве с консалтинговой компанией Mavericka.

Интеграция системы позволила объединить большое количество отдельных моделей планирования различных показателей в единую централизованную модель бизнеса компании. Это, с одной стороны, значительно увеличило гибкость в принятии управленческих решений и точность выставляемых KPI и, с другой стороны, позволило сократить вероятность возникновения непредвиденных ошибок на 50% и оптимизировать время на пересчеты коммерческих и операционных планов компании в 4 раза.

«При динамичном развитии компании особенно важно иметь возможность гибко моделировать разные сценарии развития, оценивая воздействие точечных изменений как на операционные процессы подразделений, так и на финансовые результаты компании в целом. Построенная нами система позволяет предметно понять, как нужно скорректировать продажи, цепи поставок, логистику или маркетинг компании при изменении ее товарного портфеля, доли каналов продаж и привлечения трафика или розничной сети тем или иным образом. За прошлый финансовый год на фоне стагнации рынка компания увеличила оборот на 27,6% до 102,8 млрд руб. Это удалось благодаря непрерывной работе по всем бизнес-направлениям. Внедрение системы кросс-функционального централизованного планирования будет способствовать выбору эффективных бюджетных, коммерческих и операционных сценариев в будущем, а также достижению запланированных стратегических показателей. Это особенно важно в текущей рыночной ситуации, которая отличается высоким уровнем неопределенности и динамикой изменений. Anaplan как платформа позволяет масштабировать и реализовывать данный гибкий подход к управлению бизнеса», – сказал директор управления планирования и аналитики «Ситилинк» Игорь Кулюхин.

В процесс кросс-функционального планирования в «Ситилинк» сегодня вовлечены все ключевые подразделения компании, общая численность сотрудников которых составляет порядка 6 500 человек.

В будущем планируется продолжить развитие системы централизованного планирования на платформе Anaplan, интегрировав прочие ключевые бизнес-направления, такие как планирование ФОТ, открытие торговых точек, инвестиционное планирование и другие.