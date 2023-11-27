«СберУниверситет» автоматизировал процесс ценообразования обучающих программ на базе Optimacros

Команда «КОРУС Консалтинг» за 3 месяца завершила внедрение блока «Ценообразование» на отечественной платформе Optimacros для «СберУниверситета» в рамках проекта по автоматизации финансового планирования и бюджетирования. В результате удалось организовать работу по расчету стоимости образовательных программ и формированию плана обучения в едином пространстве, сократить сроки планирования, повысить качество и скорость подготовки отчетности.

«СберУниверситет» – образовательный центр, который позволяет развивать компетенции и формировать карьеру. «СберУниверситет» использует экспертизу и опыт масштабных преобразований «Сбера» и делится ими с российским компаниями, предпринимателями и всеми, кому важно собственное развитие. В портфеле «СберУниверситета» более 500 образовательных решений.

Компании было необходимо сделать расчет стоимости образовательных программ ясным, лёгким и понятным для всех пользователей. Также были важны скорость процессов, возможность моделирования и интеграции данных в другие процессы. Для реализации этих задач привлекли ИТ-компанию «КОРУС Консалтинг».

Команда «КОРУС Консалтинг» смоделировала процесс расчёта себестоимости на платформе Optimacros. Специалисты настроили формы и алгоритмы расчета детальных смет на основе количественных показателей и тарифов, сформировали отчеты и дэшборды для анализа и визуализации данных, а также настроили печатные формы.

Специалисты «СберУниверситета» перенесли в систему фактические данные, необходимые для расчета стоимости программ и план-факт анализа. Решение прошло опытную эксплуатацию на реальных данных, содержащих информацию обо всех утверждённых на 2023 год программах.

В результате первого этапа проекта компания получила единое централизованное хранилище финансовых параметров образовательных программ. Пользователи с различными ролями и уровнями доступа могут работать в общем информационном пространстве и гибко управлять ценообразованием на программы обучения. Появилась возможность создавать несколько вариантов стоимости одной программы с разными параметрами (место проведения, способ реализации) и видеть в режиме реального времени их влияние на финансовые показатели компании.

Уменьшилось количество ручных операций: отчеты формируются автоматически при заведении первичных данных и конвертируются в форматы MS Word и Excel из Optimacros. Финансовая служба «СберУниверситета» теперь может в режиме реального времени рассчитывать затраты по нескольким версиям плана обучения, анализировать затраты по статьям расходов и принимать обоснованные управленческие решения.

«Проект автоматизации финансового планирования решили начать с модуля ценообразования — задача была достаточно «горячей», и наша команда знала, как решить ее быстро и эффективно. В результате «СберУниверситет» получил первые результаты в кратчайшие сроки, а команда приобрела ценный опыт по автоматизации ценообразования образовательных программ. Мы будем рады предложить экспертизу и другим учебным организациям», — комментирует Анна Флоринская, директор по развитию практики бизнес-планирования на Optimacros ГК «КОРУС Консалтинг».

«Благодаря проекту у нас появился гибкий и удобный инструмент для работы. Мы видим большие перспективы в развитии системы, в ближайшее время начинаем автоматизировать процессы годового планирования и бюджетирования», — добавила Марина Князева, начальник финансового отдела «СберУниверситета».