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«СберУниверситет» запустил AR-навигацию от Sber Metaverse Tech

«СберУниверситет» запустил AR-навигацию Campus AR. Оцифровано 24 локации университета на территории 40 гектаров, добавлено порядка 400 точек навигации. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В основе AR-навигации — технология визуального позиционирования NaviAR, разработка Sber Metaverse Tech. С помощью искусственного интеллекта система анализирует изображение с камеры смартфона, определяет местоположение пользователя и строит маршрут в дополненной реальности. Указатели появляются прямо на экране телефона — поверх изображения реального мира, что делает передвижение по кампусу интуитивно понятным.

Алексей Швецов, ИТ-директор «СберУниверситета»: «Сегодня AR-технологии переходят из категории интерактивного развлечения в разряд важных инструментов цифровой трансформации. В «СберУниверситете» они становятся частью повседневного опыта. Вместе с коллегами из Sber Metaverse Tech мы сделали удобную навигацию, которая поможет гостям и слушателям не потеряться среди десятков локаций кампуса».

Приложение запускается мгновенно без установки: для iOS — по технологии AppClip, а для Android — Instant App. Ничего скачивать не нужно — достаточно отсканировать QR-код.

Скоро в приложении появится AR-квест — это поможет в игровой форме ознакомиться с ключевыми точками и смыслами «СберУниверситета».

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