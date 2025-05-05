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Швецов Алексей
УПОМИНАНИЯ
|05.05.2025
|«СберУниверситет» запустил AR-навигацию от Sber Metaverse Tech 1
Швецов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Google Android 14230 1
|Apple iOS 7948 1
|IBM Metaverse 12 1
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5908 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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