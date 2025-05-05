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Швецов Алексей


УПОМИНАНИЯ


05.05.2025 «СберУниверситет» запустил AR-навигацию от Sber Metaverse Tech 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Швецов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 338 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7559 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14732 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359269, в очереди разбора - 756336.
Создано именных указателей - 174670.
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