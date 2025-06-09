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«СберУниверситет» оптимизировал управление задачами с помощью отечественного таск-трекера Kaiten

Kaiten стал основным инструментом для планирования, координации и анализа задач в «СберУниверситете». На внедрение платформы потребовалось четыре месяца и команда из трех человек со стороны «СберУниверситета» и двух специалистов из Kaiten. Об этом CNews сообщили представители Kaiten.

«СберУниверситет» — образовательный центр, для топ-менеджеров и руководителей. В портфеле компании более 590 образовательных решений. Из-за увеличения проектов и роста нагрузки на команду в «СберУниверситете» возникла потребность во внедрении единого пространства для планирования и управления задачами. До этого работа велась в различных каналах одновременно: мессенджерах, электронных таблицах, почте. Это замедляло коммуникацию, затрудняло контроль статусов и координацию между подразделениями.

Для повышения прозрачности процессов в «СберУниверситете» внедрили облачную версию российского таск-трекера Kaiten. Решение развернула команда Kaiten, а со стороны «СберУниверситета» в проектную группу вошли: руководитель проектного офиса ИТ-блока, архитектор и аналитик. Внедрение заняло четыре месяца. Сейчас Kaiten используется для ведения операционных и проектных задач, а также для отслеживания целей на квартальном и годовом уровне.

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Цифровизация

Новый инструмент упростил контроль за текущим состоянием задач и позволил своевременно выявлять потенциальные риски. Выросла точность оценки сроков выполнения, а работа над крупными проектами с участием нескольких команд стала более управляемой. Сократилось количество «потерянных» задач: без назначенного ответственного или четкого срока исполнения.

«Мы внедряем и масштабируем образовательные и ИТ-продукты, и нам важна высокая дисциплина в проектах. Kaiten стал рабочим инструментом, который помогает удерживать фокус на задаче и управлять процессами в режиме реального времени. Мы выбрали облачную версию — так как обслуживание и обновления находятся на стороне вендора, и это позволяет не отвлекать команду на техническую поддержку, а сосредоточиться на содержании и развитии продуктов. По внутренним данным, время на отслеживание задач существенно сократилось благодаря новому инструменту планирования», — сказала Анастасия Патрина, руководитель проектного офиса.

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