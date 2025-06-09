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Патрина Анастасия


УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 «СберУниверситет» оптимизировал управление задачами с помощью отечественного таск-трекера Kaiten 1
10.02.2014 Посчитана средняя зарплата аналитика данных в Москве 1
03.02.2014 Big Data поможет найти сотрудника и назначить зарплату 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Патрина Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1655 2
VK - Mail.ru Group 3486 1
Yandex - Яндекс 7768 1
IBM - International Business Machines Corp 9473 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 522 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2248 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6914 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 829 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5333 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13839 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 432 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68435 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16264 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29184 1
Data Engineering - Инжиниринг данных - Digital Engineering - Цифровой инжиниринг 57 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 671 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20898 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4907 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6889 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21897 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10832 1
IBM Kenexa 7 1
Юхно Олег 4 1
Горный Александр 43 1
Реутов Сергей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 149539 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52621 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44292 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17884 1
Россия - СФО - Новосибирск 4442 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3225 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14265 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 661 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14174 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30283 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6116 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2504 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4542 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2821 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1696 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2990 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8004 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6015 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5955 1
Образование в России 2372 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1277 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 50 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 630 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2491 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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