Получите все материалы CNews по ключевому слову
Патрина Анастасия
УПОМИНАНИЯ
|09.06.2025
|«СберУниверситет» оптимизировал управление задачами с помощью отечественного таск-трекера Kaiten 1
|10.02.2014
|Посчитана средняя зарплата аналитика данных в Москве 1
|03.02.2014
|Big Data поможет найти сотрудника и назначить зарплату 1
Патрина Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1655 2
|VK - Mail.ru Group 3486 1
|Yandex - Яндекс 7768 1
|IBM - International Business Machines Corp 9473 1
|IBM Kenexa 7 1
|Юхно Олег 4 1
|Горный Александр 43 1
|Реутов Сергей 4 1
|Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 50 1
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 630 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364713, в очереди разбора - 752429.
Создано именных указателей - 176407.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.