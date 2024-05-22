ГК Softline выходит на рынок Ближнего Востока

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет об открытии Хаба в Объединенных Арабских Эмиратах. Этот центр экспертизы в перспективе позволит Softline предлагать отечественные ИТ-решения и услуги на всем Ближнем Востоке. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

В рамках стратегии международной экспансии, анонсированной ранее, ГК Softline последовательно выходит на рынки дружественных стран. Открыв первый Хаб в Центральной Азии (в Республике Казахстан), компания продолжает развитие на востоке и запускает работу представительства в Дубае.

Основной целью ГК на Ближнем Востоке станет продвижение собственных продуктов и сервисов, а также решений российских вендоров. При этом на рынках присутствия компании в рамках единого подхода к экспансии будет обеспечиваться полный комплекс ИТ-услуг: внедрение, техническое сопровождение и поддержка.

Выбор направлений для расширения обоснован собственными исследованиями, проведенными группой, а также аналитической информацией из различных источников: АНО «Цифровая экономика», «Руссофт», экспортных центров, торговых представительств. Страны ЕАЭС, Ближнего Востока, Юго-восточной Азии и Индия являются одними из приоритетных точек международного развития, где фокусируют сейчас свое внимание отечественные разработчики и прогнозируют рост выручки. При этом на этих территориях на текущий момент нет какого-либо системного игрока, ориентированного на продвижение Российских ИТ-решений и формирующего необходимые центры компетенций по отечественным продуктам, которые cмогут полноценно заниматься сопровождением и реализацией проектов. Таким образом, ГК Softline планомерно становится провайдером отечественных технологий в дружественных странах, а также в определенной степени опорой для российских ИТ-производителей, что позволит объединить усилия в развитии экспорта высокотехнологичной продукции.

«Перед выходом на рынок Ближнего Востока мы провели достаточно много встреч с потенциальными заказчиками, посетили профильные мероприятия, выставки, конференции, в рамках которых в том числе отработали гипотезы в отношении наших собственных продуктов и решений. Наибольший потенциал мы видим в нашей экспертизе в области кибербезопасности и бизнес-решениях на основе технологий ИИ, компьютерного зрения и IoT. Мы формируем диверсифицированный экспортный портфель, опирающийся как на собственные разработки Группы, так и на высокую экспертизу наших специалистов по различным решениям и продуктам ведущих отечественных производителей, что позволит нам предложить заказчикам и партнерам данного региона гибкий и при этом комплексный подход в реализации стоящих перед ними задач. В будущем мы планируем дальнейшее развитие наших зарубежных ресурсных центров и углубление проникновения в ближневосточный и центральноазиатский регионы. ГК Softline планирует наращивать свое присутствие на этих территориях, как за счет увеличения штата в уже открытых Хабах, так и за счет постепенного открытия новых представительств», — сказал Александр Рожков, директор по международному развитию бизнеса ГК Softline.

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ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 тыс. ИТ-производителей. ГК Softline является группой компаний, которая объединяет различные бизнес-вертикали в ключевых сегментах ИТ-рынка: «Софтлайн решения», AХОFT, «Девелоника», SL Soft (включает продукты Robin, Polymatica, «Цитрос», «Босс.Кадровые системы», «Преферентум», Robovoice, Soica), группа «Борлас», Bell Integrator, «Академия Softline», «Хабэко-Партнер» (ранее R.Partner), Softline ecommerce, Softline Digital и др.