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«Диасофт» поддержал прием и передачу данных об активах клиента при его переводе к другому брокеру согласно 120-ФЗ

Компания «Диасофт» продолжает развивать решение «Брокерское обслуживание», предназначенное для автоматизации процессов бэк-офисного сопровождения брокерских операций. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Согласно федеральному закону № 120-ФЗ от 29.05.2024 г. брокер обязан предоставить сведения о клиенте по его требованию другому профессиональному участнику рынка, в том числе, в утвержденном электронном формате. Например, такие сведения могут понадобиться при закрытии брокерского договора и переводе клиента к другому брокеру. В этом случае банк-отправитель формирует специальный отчет о текущем состоянии счетов и активов клиента, включающий данные о расходах на приобретение ценных бумаг, необходимые для расчета НДФЛ.

Новая функциональность решения «Брокерское обслуживание» позволяет сформировать такой отчет как в DOC-формате (MS Word), стандарт которого задан Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР), так и в XML-формате для загрузки в интеграционный шлюз Национального расчетного депозитария (НРД). Также поддержана загрузка данных в XML-формате при принятии на обслуживание клиентов от другого брокера.

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