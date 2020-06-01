Visa запустила сервис рассрочки на POS-терминалах с банками «Русский стандарт» и «Хоум кредит»

Visa в России запустила сервис, который поможет потребителям оформить рассрочку при покупке товаров. На первом этапе после запуска сервис доступен держателям карт рассрочки Visa банка «Хоум кредит» при покупке товаров в сети магазинов бытовой техники DNS в Новосибирске. Банк «Русский стандарт» стал первым эквайером, предоставляющим сервис оформления рассрочки по картам Visa.

Теперь, оплачивая товар на кассе магазина картой рассрочки Visa, у покупателя появилась возможность выбрать опцию «Рассрочка» непосредственно на POS-терминале. После этого клиент магазина увидит предложение своего банка по рассрочке и сможет выбрать срок, а также увидеть условия предоставления услуги. После согласия клиента с условиями предоставления рассрочки стоимость покупки будет разделена на равные части, а условия предоставления услуги – распечатаны на чеке.

Сервис Visa призван упростить процедуру оформления рассрочки, экономя время для покупателей и ресурсы для продавцов, непосредственно в момент покупки и без дополнительного обращения в банк. Теперь у покупателя нет необходимости заполнять заявки на оформление рассрочки у каждого отдельного финансового учреждения. В свою очередь, торгово-сервисные предприятия могут использовать существующие отношения держателей карт с финансовыми учреждениями, чтобы предоставлять платежное решение Visa непосредственно в точках продаж – в интернете при онлайн покупке или на POS-терминале в магазине – с помощью единой интеграции на основе технологий API.

По данным Visa, во всем мире объем платежей в рассрочку составил $1,2 трлн в 2017 г. и с тех пор ежегодно рос на 15%, в два раза быстрее, чем кредитные продукты, становясь все более востребованным и популярным способом оплаты на международном уровне. По результатам исследования Visa среди держателей карт, в США 74% респондентов считают, что рассрочка полезна для планирования их бюджета. При этом 70% отмечают, что рассрочка, по их мнению, снимает с покупателя значительную долю финансовой нагрузки при совершении крупных покупок. В Бразилии примерно 50% от всего объема платежей по кредитным картам производится в рассрочку, в Турции – 25%.

«Разрабатывая свои продукты и инновационные платежные решения, мы в первую очередь ориентируемся на стремление банков и ритейлеров обеспечить максимально понятный и удобный сервис для конечного потребителя. Предложенное нами решение сейчас очень своевременно: оно позволяет покупателям равномерно распределить стоимость нужного им товара, снизив тем самым нагрузку на свой бюджет. И оформить такую покупку теперь можно значительно проще и быстрее на платежных терминалах. Это в конечном итоге расширит спектр доступных для потребителей товаров с простым и понятным механизмом оплаты равными платежами, а ритейлерам позволит повысить продажи и уровень лояльности клиентов. В дальнейшем сервис будет также масштабирован на дебетовые карты Visa», – отметил Юрий Топунов, вице-президент и руководитель департамента продуктов Visa в России.

«Банк "Русский стандарт" всегда стремится внедрять инновационные финансовые технологии и решения, чтобы предложить своим клиентам самые современные сервисы и услуги. Мы уверены, что новая функция "Рассрочка" по картам Visa заинтересует все торгово-сервисные предприятия, которые активно работают с физическими лицами», – сказала директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инна Емельянова.

«Банк "Хоум кредит" предлагает лучшие финансовые инструменты для шопинга. Инновационная технология Visa – новый шаг в этом направлении. Клиенты ценят свободу выбора. И мы предоставляем им такую возможность. Недаром наша карта рассрочки называется "Свобода"», – сказал Дмитрий Блинов, начальник управления развития ключевых партнеров банка «Хоум кредит».