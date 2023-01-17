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Импортонезависимость
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Кассы АТОЛ заработали на российской операционной системе «Ред ОС»

Компании АТОЛ и «Ред софт» завершили тестирование совместной работы программно-аппаратных решений АТОЛ с российской операционной системой «Ред ОС». Практически вся линейка касс АТОЛ, а также POS-компьютеры, сканеры штрих-кода и другое оборудование теперь интегрированы с операционной системой от российского разработчика. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

АТОЛ является одним из крупнейших в России производителей ИТ-решений для торговли, логистики, HoReCa и других отраслей. Продукты компании установлены в 40% торговых точек страны, а ее клиентами являются более 1 млн организаций. Устройства АТОЛ включены в реестр контрольно-кассовой техники ФНС России, а в 2022 г. были официально признаны производимыми на территории РФ и вошли в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 3751).

«Многие российские ритейлеры сейчас хотят иметь возможность работать на оборудовании, программная оболочка которого произведена в России. Поэтому интеграции с отечественным ПО – важное направление в рамках стратегии в АТОЛ по импортозамещению», – сказал руководитель направления АТОЛ Retail Михаил Орлов.

«Онлайн-кассы обязательны для большинства российских торговых организаций. Для обеспечения их бесперебойной работы и независимости от иностранного программного обеспечения “Ред софт” и АТОЛ подтвердили совместимость популярного в стране оборудования для взаимодействия бизнеса и потребителей с “Ред ОС”. Будем и дальше расширять экосистему продукта за счет решений самого разного профиля», – сказал заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.

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Безопасность

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АТОЛ («Автоматизация торговли и логистики») — один из крупнейших разработчиков технологий для обмена товарами и услугами в России. Более 21 года АТОЛ помогает продавать, транспортировать, учитывать любую продукцию, принимать платежи организациям любого размера: от небольшой торговой точки до крупных розничных сетей и логистических центров. Продуктовая линейка АТОЛ насчитывает более ста комплексных продуктов собственной разработки, включающих различные устройства, прикладное ПО, SaaS и пр. Компания входит в четверку лидеров среди крупнейших ИТ-поставщиков в ритейле (по данным рейтинга CNews). Партнерская сеть АТОЛ насчитывает более 2000 организаций во всех федеральных округах страны.

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