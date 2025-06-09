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Петербургская ИТ-компания запускает отдельное направление по разработке цифровых решений для рынка недвижимости

ИT-компания ARTW объявила о запуске специализированного подразделения ARTW PRO Development, которое займется созданием цифровых сервисов для рынка недвижимости. Новая структура сфокусируется на цифровой трансформации девелоперов жилой и коммерческой недвижимости, застройщиков и управляющих компаний. Об этом CNews сообщили представители ARTW.

«Запуск отдельного направления, ориентированного на цифровизацию рынка недвижимости, стал логичным шагом в развитии нашей компании, — сказала руководитель ARTW Ирина Титаренко. — За последние годы мы наработали значительный опыт в сотрудничестве с крупнейшими девелоперами и теперь готовы тиражировать накопленные решения и экспертизу. Наши наработки могут быть эффективно интегрированы на всех этапах строительного цикла: начиная от старта проекта и строительства объекта и заканчивая продажами и последующим управлением недвижимостью».

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Цифровизация

В последние годы ARTW активно сотрудничает с ведущими игроками российского рынка недвижимости и управляющими компаниями. Среди клиентов компании — Setl Group, Level Group, «Страна Девелопмент», «Точно», UDS и другие заметные представители отрасли. Новое подразделение ARTW PRO Development сосредоточится на разработке технологических решений, которые помогут оптимизировать бизнес-процессы застройщиков и управляющих компаний, цифровизировать процесс продажи недвижимости, снизить затраты на строительство и повысить прозрачность управления объектами. В портфель услуг подразделения уже входят разработка личных кабинетов для покупателей и собственников жилья, создание систем автоматизации продаж и взаимодействия с партнёрами, разработка корпоративных сайтов, мобильных приложений и платформ для цифрового управления недвижимостью.

Говоря о перспективах нового направления, Ирина Титаренко подчеркнула: «Подразделение ARTW PRO Development создано на основе подходов и практик, проверенных в реальных проектах. Наш многолетний опыт в секторе электронной коммерции, телекома и финансовых услуг позволяет эффективно перенести лучшие технологические решения на рынок недвижимости. Наша главная цель — с помощью цифровых сервисов помочь нашим клиентам повысить доходность проектов и обеспечить максимально комфортную коммуникацию с покупателями и собственниками».

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