Софт «Ростеха» «бесшовно» заменит импортные ИТ-решения

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» завершил серию тестовых испытаний на совместимость корпоративной облачной платформы ECP VeiL с серверами и системами хранения данных производства ведущих российских компаний. Решение позволяет эффективно проводить «бесшовное» импортозамещение программных средств за счет широких возможностей адаптации ядра системы под оборудование заказчиков. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Корпоративное облачное решение ЕСР VeiL предназначено для создания виртуализированной и отказоустойчивой инфраструктуры на базе универсальных серверных платформ с архитектурой x86-64. Гипервизор ЕСР VeiL обеспечивает функционирование практически всех распространенных бизнес-приложений, включая удаленные рабочие места, межсетевые экраны, маршрутизаторы, IP-АТС, почтовые и прокси-серверы, корпоративные порталы, веб-сайты, ERP, CRM и системы документооборота. Серия тестовых испытаний продемонстрировала корректность работы средств виртуализации с аппаратными платформами и системами хранения данных крупнейших российских производителей оборудования.

ECP VeiL – часть экосистемы виртуализации VeiL, созданной НИИ «Масштаб» (входит в концерн «Автоматика» холдинга «Росэлектроника»). Решение является полностью российской разработкой, соответствует отечественным стандартам безопасности и входит в Единый реестр российских программ.

«Система виртуализации ECP VeiL способна импортозаместить покинувшие российский рынок компании и их продукты. Проверка решения на совместимость гарантирует простоту его внедрения и эксплуатации, а также обслуживания виртуальных машин. Наш программно-технический продукт позволит снизить временные и финансовые затраты, связанные с заменой импортных решений на отечественные, а также повысить эффективность использования вычислительных ресурсов», - сказал генеральный директор НИИ «Масштаб» Владислав Иванов.

Продукты экосистемы VeiL используются компаниями крупного, среднего бизнеса и государственными структурами. Перед внедрением системы НИИ «Масштаб» предоставляет заказчикам возможность тестовой эксплуатации средств виртуализации.

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также «Национальный центр информатизации. Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 г. превысила 2,1 трлн руб., доля гражданской продукции составила 44,5%.