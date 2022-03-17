«Ростех» представил трастфон AYYA T1 на ОС «Аврора»

«СмартЭкоСистема» концерна «Автоматика» (входит в «Ростех») и «Открытая мобильная платформа» – дочерняя компания ПАО «Ростелеком» – представили трастфон AYYA T1 на российской операционной системе «Аврора». AYYA T1 – безопасный смартфон с защитой от утечек данных. Мобильное устройство с российской операционной системой предназначено для применения в компаниях и организациях, уделяющих особое внимание вопросам информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Особенность трастфона AYYA T1 – функция отключения камер и микрофонов, которая обеспечивает повышенный уровень приватности. При аппаратном отключении видео- и аудиофункционала устройство оставляет пользователю возможность доступа в интернет, использования мессенджеров и приложений.

«Преимущество использования AYYA T1 заключается не только в его функционале и аппаратной безопасности, но и в возможности строить независимые и доверенные решения на мобильной платформе «Аврора». Это важно организациям и госструктурам, для которых особое значение имеет сохранность данных и бесперебойная работа информационных систем», – сказал генеральный директор компании «СмартЭкоСистема» Владислав Иванов.

AYYA T1

ОС «Аврора» – это российская мобильная операционная система, которая вместе с платформой управления мобильными устройствами «Аврора Центр» позволяет создавать в корпоративной среде и ИТ-инфраструктуре государственных организаций решения в области корпоративной мобильности. Система обеспечивает защищенный доступ к информационным системам предприятия, поддерживает работу электронного документооборота с использованием электронной подписи и служит средой исполнения для прикладных приложений, помогающих решать рабочие задачи сотрудников компаний и учреждений. ОС «Аврора» включена в Единый реестр российского ПО, сертифицирована ФСТЭК России и ФСБ России. «Аврора Центр» также включена в Реестр отечественного ПО и сертифицирована ФСТЭК России.

«Наши заказчики уже рассматривают включение трастфона AYYA T1 в свои проекты. Использование комплексных российских решений на платформе «Аврора» дает возможность компаниям и организациям вывести корпоративные ИТ-системы из зоны риска и повысить информационную безопасность», – сказал коммерческий директор компании «Открытая мобильная платформа» Михаил Писарев.

Новый трастфон оснащен фронтальной и тыловой камерой, восьмиядерным процессором, оперативной памятью на 4 ГБ, а также встроенной памятью объемом 64 ГБ с возможностью расширения до 128 ГБ за счет использования цифровых носителей формата MicroSD. Устройства уже доступны для заказа для корпоративных и государственных организаций.

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ООО «СмартЭкоСистема» (входит в концерн Автоматика, дочерняя структура ГК «Ростех») – разработчик и производитель широкого круга пользовательских устройств, работающих в сетях LTE и 5G. Для рынков B2B и B2C компанией реализуются проекты различных пользовательских устройств, элементов, интегрированных корпоративных информационных систем, программно-аппаратных платформ со специальным ПО. «СмартЭкоСистема» ставит целью активное применение отечественной ЭКБ, а также использование производственных мощностей на территории РФ.

Компания «Открытая мобильная платформа» – дочерняя компания ПАО «Ростелеком», занимается разработкой и продвижением первой российской мобильной операционной системы Аврора и платформы управления мобильными устройствами «Аврора Центр».

ОС Аврора и платформа «Аврора Центр» формируют доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников из любого места, где есть интернет, к корпоративным и государственным информационным системам. Заказчик может самостоятельно централизованно управлять устройствами сотрудников и терминалами. Мобильная операционная платформа позволяет создавать гибкие отраслевые решения под требования конкретного заказчика.

Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве технических средств и систем засекреченной связи, защищенных информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения. В продуктовой линейке компании – устройства шифрования, решения информационной безопасности, системы защищенной видеоконференцсвязи, защищенные автоматические телефонные станции, системные решения «Безопасный город», «Умный город», «Интернет вещей», оборудование для автоматизации избирательных процессов, системные решения по обеспечению безопасности и мониторингу состояния объектов инфраструктуры, спутниковое оборудование и другая продукция.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как «АвтоВАЗ», «КамАЗ», ОАК, «Вертолеты России», ОДК, «Уралвагонзавод», «Росэлектроника», «Швабе», концерн «Калашников» и др.