В России создается импортонезависимая мобильная ОС с поддержкой Android-приложений

«Ред софт» готовит к выходу мобильную ОС с интегрированной поддержкой Android-приложений. Подробностей о системе нет. Ее вероятный прототип демонстрировался в августе 2022 г. на форуме «Армия-2022». У «Ред софта» есть опыт разработки операционных систем – в числе ее программных продуктов настольная платформа «Ред ОС» на базе ядра Linux.

Российский Android

Российская компания «Ред софт» ведет разработку мобильной операционной системы, в которой будет реализована поддержка Android-приложений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора компании Рустама Рустамова.

По словам Рустамова, новая платформа за авторством «Ред софта» будет поддерживать приложения для других операционных систем. Android он привел в качестве примера.

Подробности об операционной системе на момент публикации материала не раскрывались, равно как и сроки ее релиза. Также нет данных, на какой стадии разработки она находится. Редакция CNews обратилась к представителям «Ред софт» с этими вопросами и ожидает ответа.

Мобильная система «Ред софт» позволит миллионам россиян пользоваться привычными Android -приложениями

«Ред софт» известен в первую очередь своей настольной операционной системой «Ред ОС». Это отечественный дистрибутив Linux, появившийся в ноябре 2017 г. На 28 сентября 2022 г. доступна версии 7.3.1, вышедшая в начале февраля 2022 г. В основе данной версии системы лежит ядро Linux 5.15.10.

Как сказано на сайте компании «Ред софта», обычные потребители (физлица) могут пользоваться «Ред ОС» полностью на бесплатной основе. Юрлицам система доступна для скачивания для целей изучения и тестирования. Для ее использования им необходимо обзавестись лицензией на платной основе. При этом в конце августа 2022 г. лицензионные копии ОС появились в розничных магазинах по цене от 3500 руб. Серверная версия оценивается в 9500 руб.

Возможное название

В августе 2022 г. в России состоялся форум «Армия-2022». Компания «Ред софт» была среди участников мероприятия, на котором показала прототип мобильной платформы «Ред ОС М». Литера «М» в названии, вероятнее всего, означает «Мобильная».

По всей видимости, именно об этой системе и говорил Рустам Рустамов, потому что название «Ред ОС М» он упоминал. «Специалисты "Ред ОС" давно ведут исследование в направлении разработки мобильной операционной системы, – заявил он ТАСС. – В ближайших планах – выпуск "Ред ОС М" для портативных планшетных компьютеров и смартфонов».

Одна операционка для всех

Со слов Рустамова, будущая мобильная ОС «Ред софта» будет универсальной в плане возможности ее использования и применения. Он утверждает, что наряду с корпоративными клиентами ею смогут пользоваться представители госсектора, а также самые обычные граждане.

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На вопрос, какая именно из перечисленных аудиторий является для «Ред софта» целевой, представители компании-разработчика на момент публикации материала ответить не смогли. Также они не сообщили, как именно будет реализована поддержка Android-приложений, и планируется ли реализация доступа к каталогам программ – Google Play, отечественному RuStore и им подобным. Пока нельзя исключать вероятность, что пользователи в итоге будут вынуждены самостоятельно скачивать АРК-файлы со сторонних сайтов и устанавливать их вручную.

Остается открытым и вопрос о том, будут ли продаваться смартфоны с предустановленной мобильной ОС «Ред софт», или же нужно будет вручную перепрошивать Android-гаджеты.

Ниша уже занята

В России, как и в случае с настольными операционными системами, уже существует несколько отечественных мобильных ОС. Наиболее известная среди них – «Аврора», разрабатываемая компанией «Открытие мобильные платформы».

Разработка «Авроры» ведется с 2016 г. На тот момент она называлась Sailfish OS Mobile Rus, а «Авророй» она стала в феврале 2019 г.

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На базе «Авроры» уже выпускаются полноценные смартфоны. Один из них, к примеру, вышел в октябре 2021 г. – это AYYA T1.

Над своей мобильной платформой работает и «Лаборатория Касперского». У нее уже есть операционка Kaspersky OS, но это в большей степени просто прошивка для различных устройств, в том числе гаджетов интернета вещей и тонких клиентов. В марте 2019 г. компания заявляла о планах до конца года выпустить полноценную мобильную ОС на замену iOS и Android сразу в двух версиях – для госсектора и обычных потребителей. По прошествии трех с половиной лет свет эта система так и не увидела. В июле 2022 г. «Лаборатория» вновь заговорила о планах по выпуску мобильной версии Kaspersky OS.