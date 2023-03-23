Российский смартфон «для параноиков» не хотят покупать даже по заниженной цене. За полтора года продано меньше 1 тыс. штук

Низкие продажи

Смартфон «Ростеха» Ayya T1 так и не стал интересен российскому покупателю. С октября 2021 г. (старта продаж) количество проданных устройств не дотянуло и до 1 тыс., пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседников, близких к ритейлерам.

Всего розничные магазины продали 905 смартфонов. Это количество не составляет и четверти от объема поставок этих устройств в Россию (только 18%). Всего в страну было завезено 5 тыс. смартфонов, уточняет собеседник издания.

В марте 2023 г. ритейлеры снизили цены на Ayya T1. Например, в «М.видео-Эльдорадо» смартфон можно купить можно за 7,5 тыс. руб., на Ozon цены достигают 12 тыс. руб. со скидкой в 60% (полная стоимость почти 29 тыс. руб.), а на «Яндекс.Маркете» — 13,4 тыс. руб. со скидкой в 52%. В DNS, согласно сайту, продажи устройства прекращены.

Фото: Ayya Российский смартфон Ayya так и не приглянулся покупателям

О низких продажах Ayya T1 CNews писал и в апреле 2022 г. Тогда цена устройства на Ozon со скидкой 50% составляла 19,9 тыс. руб. На «Яндекс-маркете» смартфон можно было приобрести почти за 20 тыс. руб.

Представитель «Смартэкосистемы» (входит в «Ростех»), которая занимается производством Ayya T1, не ответили на запрос издания о количестве проданных и поставленных в страну устройств.

Почему такие скидки

В компании-производителе сообщили, что скидки на Ayya обусловлены желанием сделать смартфон доступнее. Представители «М.видео-Эльдорадо сообщили изданию, что скидки — это обычная практика. При этом он отметил, что сама модель рассчитана на узкий круг пользователей (корпоративный сектор или граждане, заботящиеся о высоком уровне безопасности).

Как пояснил «Ведомостям» собеседник на одной из онлайн-площадках, низкие продажи Ayya T1 связаны с таким же низким интересом обычных покупателей. Потому что для них на рынке предостаточно устройств от китайских производителей.

При этом чтобы окупаться, смартфон должен продаваться не менее чем за 11 тыс. руб., считает собеседник издания. По его мнению, падение цены объясняется тем, что сейчас в магазинах продают остатки. Производители, по всей видимости, не рассчитывали продавать устройство в розничных сетях, а собирались использовать его для тестирования ОС «Авторы» и поставки госсектору, отмечает он.

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По словам собеседника издания, в силовых структурах и «Росатоме» используется от нескольких сотен до 2 тыс. устройств. Однако спрос на устройства гораздо ниже ожидаемого разработчиками, считает он.

Что из себя представляет смартфон

Ayya T1 с диагональю экрана 6,55 дюймов появился на российском рынке в октябре 2021 г. Гаджет разработала российская компания «Смартэкосистема», входящая в концерн «Автоматика» группы «Ростех».

Разработчики позиционировали смартфон как устройство с особым режимом безопасности, предназначенное для конфиденциального общения. Отдельный акцент в «Ростехе» делали на невозможность сбора персональных данных. Главная «фишка» устройства — пользователь может в любой момент заблокировать работу камер и микрофонов. Для включения безопасного режима на боковой грани гаджета предусмотрен переключатель, а светодиод сигнализирует о том, в каком формате работает телефон.

Смартфон функционирует на чипсете MediaTek Helio P70, который включает в себя восьмиядерный процессор ARM Cortex-A73/A53 с графическим процессором класса ARM Mali-G72. По данным разработчика, государственным и корпоративным клиентам устройство Ayya T1 поставляется под управлением ОС «Аврора», а в рознице они продаются на Android 11.

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Чтобы окончательно «импортозаместиться», в «Ростехе» анонсировали будущую замену тайваньского процессора MediaTek на российский «Скиф». На самом деле, разработчики собирались изначально выпускать смартфон на «суверенном» процессоре, однако их планы изменились.