Россиянам полюбились отечественные гаджеты. Последние полгода спрос на них стремительно растет

Спрос на российские ноутбуки, планшеты и смартфоны начал стремительно расти. Эксперты связывают это с высокой доступностью отечественных устройств, с отсутствием проблем с поддержкой, а также невысокой ценой.

Интерес к российскому

За первые шесть месяцев 2024 г. спрос на российские пользовательские устройства заметно вырос. Например, продажи российских ноутбуков достигли 7,5 млрд руб. за первое полугодие, что на 114% выше, чем по результатам первого полугодия 2023 г. За тот же период 2023 г. было продано российских ноутбуков на общую сумму 3,5 млрд руб. Об этом CNews рассказал представитель ИТ-холдинга Fplus.

Доля отечественных брендов ноутбуков за год выросла на 53%, подсчитали аналитики компании. В первом полугодии 2023 г. было продано 117,7 тыс. ноутбуков российских марок, а за первые шесть месяцев нынешнего года — 180,7 тыс.

DCStudio / FreePik Продажи отечественных мониторов растут

По данным ИТ-холдинга, всего доля отечественных брендов на рынке ноутбуков сейчас составляет 12%. То есть каждое девятое проданное устройство — российское. Наибольшей популярностью пользуются такие бренды как Fplus, Dexp, ICL, Digma, Echips, Osio и Irbis.

Россияне активно интересуются техникой отечественных производителей. Так, продажи отечественных планшетов в первом полугодии на российском рынке выросли на 17% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал CNews представитель «М.Видео-Эльдорадо». По данным компании, продажи российских смартфонов в первом полугодии 2024 г. в количественном выражении возросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. В компании абсолютных значений не привели.

Среди российских смартфонов известны такие бренды как Fplus, BQ, AYYA, «Р-Фон» и др.

Растет и продажа отечественных мониторов. Их доля на российском рынке в I квартале 2024 г. выросла до 10%, тогда как всего два года назад она не превышала 1%.

Причины роста

«Росту продаж отечественных гаджетов активно способствует импортозамещение, — пояснил представитель «М.Видео-Эльдорадо». — Отечественные планшеты широко используются в школах и на предприятиях, на российские смартфоны активно переходят представители государственных ведомств. Все эти факторы позитивно влияют на рынок в целом».

Спрос на российские ноутбуки, планшеты и смартфоны растет, подтверждает глава консорциума «Вычислительная техника» Светлана Легостаева.

«Во-первых, в последние годы уделялось большое внимание формированию законодательной базы для поддержки отечественного производителя, — продолжает она. — Принятые нормативные акты и различные меры господдержки создают благоприятные условия для развития российских брендов в сфере компьютерной техники».

Во-вторых, многие компании закономерно обеспокоены вопросами логистики и обеспечения технической поддержки продукции иностранных брендов, объясняет Легостаева.

«При этом отечественные производители предоставляют гарантийную поддержку и имеют достаточную разветвлённую сервисную сеть по всей стране. Конкуренция в ряде сегментов снижает цены, что также стимулирует спрос», — заключает эксперт.



Глава «Вычислительной техники» отметила, что количество ноутбуков, включенных в реестр Минпромторга, выросло более чем в пять раз, а планшетов — в шесть.

«Этот рост свидетельствует не только о значительном расширении ассортимента отечественной продукции, но и увеличении ее доступности для потребителей», — отметила Легостаева.



Спрос порождает развитие отрасли

Спрос на отечественную технику растет параллельно с увеличением вложений отечественных компаний в развитие производств. Среди таковых можно выделить как контрактных производителей (калининградскую GS Group и «Рикор электроникс»), так и производителей конечных устройств.

Например, в июне компания «Рутек» объявила о строительстве нового завода на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Система» в Саранске. Строительство должно быть завершено в 2025 г. Инвестиции в проект составят «несколько миллиардов рублей», писали «Ведомости». На площадке планируется организовать выпускать смартфоны, компьютеры, планшеты, ноутбуки и телефонные станции.

В начале июля CNews писал о том, что «Бештау» объявила о планах запуска в Ростове завода по производству ноутбуков мощностью до 100 тыс. штук в год.

В продажу для потребительского сегмента весной также вышло устройство Kvadra_T от компании Yadro.

Безусловно, на рост популярности брендов повлиял официальный уход иностранных производителей электроники с российского рынка (Acer, Apple, Asus, Dell, HP, LG, Samsung, Sony и многие другие). Однако, как поясняет собеседник CNews на рынка электроники, устройства дорожают и их ассортимент стал скуднее из-за усложнившейся логистики.