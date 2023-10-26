Российский антишпионский смартфон без Android протестирован CNews. На что способен AYYA T1 с «Авророй»?

Эксперты CNews провели «полевые» испытания отечественного смартфона AYYA T1 с российской ОС «Аврора» вместо Android. Смартфон показал себя с очень хорошей стороны – располагая небольшими недочетами, он удивил аппаратными возможностями, функцией обесточивания камер и микрофона, а также расширенным комплектом поставки – коробка переполнена полезными аксессуарами, которые обычно приходится покупать отдельно.

AYYA T1 «под микроскопом»

Специалисты портала CNews провели тестирование смартфона AYYA T1 с расширенными функциями защиты пользователей от потенциальной слежки. У смартфона три характерные особенности, и первая из них – он разработан в России силами экспертов компании компанией «Смартэкосистема», дочерней структурой НИИ «Масштаб», входящего в госкорпорацию «Ростех». Помимо этого на его корпусе есть отдельный переключатель, а аппаратной основе выводящий из строя камеру и микрофон. Он физически отключает их питание, до нуля снижая вероятность слежки и прослушки.

Третья особенность AYYA T1 – это отсутствие привычной миллионам россиян ОС Android – вместо нее установлена российская «Аврора» компании «Открытая мобильная платформа» (дочерняя компания «Ростелекома»), для которой разработан эмулятор Android-приложений.

Как показали тесты CNews, AYYA T1 содержит в себе массу особенностей, которых нет даже в топовых моделях, хотя сам смартфон относится к средне-бюджетному сегменту. Например, в него одновременно с двумя физическими SIM-картами помешается накопитель microSD, а на нижней грани разработчики предусмотрели 3,5-миллиметровый разъем для проводных наушников. Он пригодится тем, кто не любит Bluetooth-решения и не хочет использовать переходник с USB-C на классический мини-джек.

Доступные модификации и комплект поставки

AYYA T1 существует в двух версиях – с «Авророй» и Android. В последнем случае смартфон был ориентирован на потребительский сегмент – он появился в рознице в октябре 2021 г., но через некоторое время его продажи были прекращены.

Версия с «Авророй» нацелена на сотрудников госкорпораций и чиновников, но также может пригодиться тем, кто не хочет, чтобы за ним следили дома или на работе. По «железу» между этими модификациями различий нет: в ходе теста CNews Аврора-версии смартфона внутри него были обнаружены 8-ядерный процессор MediaTek Helio P70 (модельный номер MT6771V), 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. Эти же компоненты присутствуют и в модификации с Android.

Фото: CNews Светодиод сигнализирует об отключенных камерах и микрофоне

Распаковка AYYA T1 показала, что у смартфона весьма нестандартный по меркам 2023 г. комплект поставки. Пока Apple, Samsung а с недавних пор и некоторые китайские бренды кладут в коробку только кабель питания, в боксе с AYYA T1 в дополнение к нему присутствуют зарядное устройство, проводные внутриканальные наушники, силиконовый чехол и защитное стекло. Также на экран нанесена пленка – не транспортировочная, а, как и стекло, защитная.

Вопрос привыкания почти не стоит

Отсутствие на смартфоне ОС Android, с учетом того, что «Аврора» постоянно развивается и совершенствуется, едва ли превратится в серьезную преграду для пользователей. Согласно результатам тестирования. Интерфейс российской мобильной ОС очень похож на то, что россияне привыкли видеть на устройствах крупнейших производителей смартфонов.

Очень многие меню, в том числе список настроек, выпадающее меню и перечень приложений выглядят так же, как и на Android, но есть отличие, которое может не понравиться пользователям – кнопка «Назад» в нижней части экрана, где она располагается чаще всего, в «Авроре» отсутствует. Искать ее нужно в левом верхнем углу – светящийся кружок – это как раз она.

Фото: CNews Долго привыкать к интерфейсу смартфона не потребуется

По умолчанию в «Аврору» встроены браузер, почтовый клиент, медиаплеер, ПО для просмотра документов, а также стандартный набор утилит – будильник, календарь, часы, заметки и пр. В штатном магазине приложений на момент выхода материала находилось несколько десятков сторонних программ, включая «Навител навигатор». Это ПО известно тем, что для работы ему не требуется постоянный доступ в интернет – достаточно скачать офлайн-карту и активировать на телефоне ресиверы GPS и ГЛОНАСС (AYYA T1 поддерживает обе системы навигации).

Питание и камеры

Итоги тестирования AYYA T1 силами специалистов CNews таковы: это хорошее усредненное устройство на каждый день, которое звезд с неба не хватает, но со своими обязанностями справляется. Однако у него все же есть один существенный по современным меркам недочет – имея большой встроенный аккумулятор на 4000 мАч, смартфон из коробки не умеет заряжаться быстро. На сайте производителя максимальная поддерживаемая мощность зарядного блока не указана, а комплектный выдает лишь 10 Вт, то есть 5 В и 2 А – это уровень смартфонов с разъемом microUSB. Время зарядки AYYA T1 – около трех часов.

Фото: CNews Такие аксессуары кладут в комплект со смартфонами все реже

В то же время камеры смартфона вполне сбалансированы. Основной модуль состоит из двух сенсоров – 12 МП с оптимизированным автофокусом и диафрагмой f/2.2 и вспомогательного на 5 МП. Фронтальный датчик снимает в разрешении 13 МП, но автофокусом не располагает, хотя фиксированный фокус сбалансирован.