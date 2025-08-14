Операционные системы «Альт» на 11 платформе совместимы с СУБД «Линтер»

Российские операционные системы семейства «Альт» компании «Базальт СПО» взаимодействуют с системами управления базами данных (СУБД) «Линтер» компании «Релэкс». Тестирование подтвердило, что СУБД «Линтер Стандарт», «Линтер Бастион» и «Линтер Сокол» (SoQoL) корректно работают с операционными системами «Альт Сервер 11», «Альт Рабочая станция 11», «Альт Рабочая станция К» 11, «Альт Образование» 11. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Использование «Линтер» и ОС «Альт» обеспечивает стабильную работу автоматизированных систем и программно-аппаратных комплексов. Это особенно важно для государственных учреждений, оборонных предприятий и коммерческих организаций.

«Возможность применения российских разработок вместо зарубежных аналогов способствует укреплению национальной кибербезопасности и независимости от иностранного софта», – отметила заместитель генерального директора компании «Релэкс» Ирина Мягкова.