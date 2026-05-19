LeanDI-Core и СУБД «Линтер Сокол»: как заменить SAP FI без потери производительности

Крупные предприятия, использующие модуль SAP FI-CO для финансового учета и контроллинга, сегодня все чаще сталкиваются с необходимостью перехода на отечественные решения. Ключевые вызовы при этом остаются неизменными: сохранение высокой производительности, обеспечение непрерывности бизнес-процессов и строгое соответствие российскому законодательству.

Для выполнения этой задачи компания «Линди-Кор» интегрировала СУБД «Линтер Сокол» от компании РЕЛЭКС в собственную архитектуру LeanDI-Core. Полученное решение гарантирует высокую доступность, отказоустойчивость и масштабируемость, а также позволяет существенно сократить лицензионные издержки.

В ходе реализации проекта удалось решить ряд сложных задач. Прежде всего, специалисты компании «Альпе Консалтинг» разработали решение для архивирования регистров финансовых данных на базе LeanDI-Core, которое позволяет произвести миграцию более 10 ТБ исторических данных из модулей FI-CO (перенос регистров, финансовый учет, создание архива). При этом обеспечивается отображение данных в форматах отчетов, привычных пользователям системы SAP. Решение позволяет строить дополнительные запросы к массиву данных и полностью дружелюбно к конечному пользователю. Важно, что выполняется требование федерального закона о хранении регистров бухгалтерского учета в России. Данное ПО рекомендуется использовать компаниям с головной структурой за пределами России, а также тем, которые планируют переход из SAP в «1С».

Для обеспечения надежности системы был построен кластер уровня приложения LeanDI-Core, где в качестве активного узла выступает СУБД «Линтер Сокол» (SoQoL), а реплика развернута на PostgreSQL. Инженеры реализовали механизм автоматического переключения при сбоях: время переключения не превышает 500 миллисекунд. Кроме того, система полностью приведена в соответствие с требованиями 149-ФЗ и 152-ФЗ — реализованы версионность данных, аудит всех операций и хранение информации в российском программном обеспечении.

Полученные результаты подтверждают эффективность выбранного подхода. Доступность системы достигла значения более 99,99%, а скорость формирования финансовых и контроллинговых отчетов превышает скорость исходной SAP-системы. При этом удалось добиться снижения затрат на лицензии и техническую поддержку.

Михаил Бакланов, директор центра СУБД компании РЕЛЭКС: «Переход на импортонезависимые решения сегодня — это не только вопрос технологической независимости, но и экономической эффективности. СУБД «Линтер Сокол» в связке с LeanDI-Core позволяет компаниям сохранить привычный уровень производительности и надежности, при этом существенно оптимизировав расходы на лицензии и поддержку. На основе синергии наших решений бизнес может работать без остановок даже при сбоях узлов хранения данных, а все требования российского законодательства соблюдаются в полном объеме».