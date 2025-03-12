Один из крупнейших электросетевых холдингов в мире меняет PostgreSQL на другую СУБД

«Россети» опубликовали тендер на модернизацию своей системы автоматической диагностики. В техническом задании указано, что компания собирается менять PostgreSQL на СУБД из реестра российского ПО.



На российское ПО

Как выяснил CNews, ПАО «Россети» меняет PostgreSQL на СУБД из реестра российского ПО в своей системе автоматической диагностики и повышения эффективности обслуживания устройств ПТК «Эксплуатация».

«Россети» (согласно утверждению на собственном сайте) один из крупнейших электросетевых холдингов в мире, обеспечивает электроснабжение потребителей в 82 регионах России.



В ответ на запрос CNews о причинах перехода с PostgreSQL представители «Россетей» сообщили, что замена производится в связи с тем, что PostgreSQL не включен в реестр отечественного программного обеспечения. Однако в реестр внесена одна из версий данной СУБД — Postgres Pro. Возможно, именно она и будет выбрана для перехода.

Помимо Postgres Pro в реестр отечественного ПО входят СУБД Tantor, которая разработана на основе PostgreSQL, Proxima DB на основе Open Source PostgreSQL, «Линтер» (реляционная система управления базами данных), SoQoL и другие.

Проект направлен на цифровую трансформацию критической инфраструктуры компании в соответствии с требованиями государства и стратегией развития до 2030 г.

Тендер был опубликован на сайте госзакупок 11 марта 2025 г. Заявки на участие в электронном аукционе компании смогут подать до 27 марта включительно. Итоги конкурса подведут 17 апреля того же года. На работы выделено 148 млн руб.

«Россети» «Россети» меняют PostgreSQL на другую СУБД из реестра российского ПО

Задача работ — обеспечить выполнение требований законодательства, которые касаются приоритетного использования отечественного программного обеспечения юридическими лицами, работающими в сфере критической информационной инфраструктуры Российской Федерации.

Помимо этого, «Россети» планируют оптимизировать архитектуру и технологическую инфраструктуру ПТК «Эксплуатация». И обеспечить необходимый уровень информационной безопасности этой системы.

Подробности тендера

Как указано в техническом задании, в рамках проведения работ от подрядчика требуют организовать миграцию базы данных ПТКЭ с СУБД PostgreSQL на СУБД из реестра отечественного ПО и перенос файлового архива.

В документации также указано, что в результате модернизации система должна обеспечивать бесперебойную работу без зависимости от использования импортного программного обеспечения или его библиотек, включая решения SAP, Java, Microsoft, iOS, Android и другие. Импортным считается любое программное обеспечение и компоненты, не включенные в Единый реестр российских программ.

Кроме перевода нынешней СУБД на систему из реестра «Россети» проводят модернизационные работы. Модернизация затронет распределенную инфраструктуру серверов, которые будут размещены в филиалах компании (МЭС Северо-Запада, Центра, Юга и других) по единым стандартам. Что должно улучшить управление данными и повысит отказоустойчивость.

Также внедряются новые меры защиты данных, включая идентификацию пользователей, контроль доступа, резервное копирование и мониторинг угроз для соответствия требованиям ФСТЭК и ГОСТ.

«Россети» активно меняют СУБД

Ранее CNews писал о некоторых случаях замены иностранных СУБД на их отечественные аналоги в «Россетях».

Так, 19 февраля 2025 г. CNews сообщал о замене SAP в компании. Проект предусматривал замену западной ERP SAP в системе учета передачи и распределения электроэнергии. В рамках его реализации компания планировала перейти на использование отечественной платформы Omni-US. Что позволило бы избежать зависимости от иностранного программного обеспечения и снизить риски, связанные с санкционным давлением. На замещение было выделено 216,2 млн руб.

Ранее, 27 сентября 2024 г. «Россети» меняли SAP в своей системе управления активами. В этот раз ПО сбежавшей компании меняли на отечественный «1С». Импортозамещение обошлось компании в 148,2 млн руб.

В мае того же года «Россети Московский Регион» проводили миграцию своей системы управления бухгалтерским и налоговым учетом и отчетностью с ушедшей из России немецкой SAP ERP на новое программное обеспечение из Реестра российского ПО, предположительно на «1С».

Главными целями работ стали исключение рисков санкционного давления, экономия на приобретении лицензий, повышение качества автоматизации процессов бухгалтерского и налогового учета в соответствии с требованиями законодательства РФ, увеличение количества автоматизированных учетных функций и реализация дополнительных элементов интеграции между информационными системами.