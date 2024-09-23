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Российский энергогигант меняет SAP на «1С» в системе управления активами

«Россети Тюмень» выделили 148,2 млн руб. на переход с SAP на «1С» в своей системе управления производственными активами. Работы планируется закончить за 10 месяцев.

Замена SAP продолжается

Как выяснил CNews, Тюменское отделение «Россетей» начинает работы по изгнанию SAP из своей системы управления производственными активами (СУПА). ПО ушедшей из России в 2022 г. немецкой компании заменят на российский «1С».

Основаниями для импортозамещения послужил целый ряд правительственных постановлений, указов Президента и указ «Россетей» о «Об исполнении корпоративного плана импортозамещения».

Главными целями проекта «Россети» выделили обеспечение нормативного уровня надежности электроснабжения потребителей, повышение эффективности операционных и инвестиционных затрат, связанных с производственными процессами, гарантию долгосрочного и прозрачного тарифного регулирования, основанного на соотношении динамики показателей «надежность – затраты», а также содействие инновационному развитию электросетевого комплекса.

Судя по техническому заданию проекта — переход на отечественное программное обеспечение поможет автоматизации основных процессов, обеспечивающих функционирование систем компании.

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Тюменское отделение «Россетей» заменяет SAP на «»

Тендер на проведение работ «Россети» опубликовали на сайте электронных торгов «Росэлторг» 29 августа 2024 г. Прием заявок на конкурс окончился 16 сентября. Победителя выберут 1 октября. Начальная цена импортозамещения — 148,2 млн руб., однако она может измениться в ходе проведения торгов.

Подробности тендера

Проект импортозамещения системы включает две фазы. Первая фаза — проектирование, на которой будет сформировано проектное решение и подготовлено техническое задание для этапа реализации. Вторая фаза — реализация, в ходе которой создается конфигурация решения и происходит внедрение импортозамещенной системы СУПА на отечественной платформе.

Работы начнутся с момента подписания договора и продлятся десять месяцев. Исполнитель, выполняя работы, должен принимать во внимание результаты и задачи, связанные с другими проектами «Россетей».

К числу этих проектов относятся создание автоматизированной системы управления персоналом для клиента, разработка автоматизированной системы управления процессом технологического присоединения к электрическим сетям, реализованной на базе отечественной системы управления производственными технологическими процессами, создание комплексной системы информационной безопасности, а также система обнаружения и предотвращения сетевых вторжений.

Долгий отказ от SAP

Из-за огромных размеров компании избавление от SAP в системах «Россетей» занимает много времени. По словам самой компании, «Россети» являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире, охватывающей 78 регионов России. Компания управляет 2,45 млн км линий электропередачи, а её подстанции имеют общую трансформаторную мощность свыше 826 тысяч МВА. Имущественный комплекс «Россетей» состоит из 43 дочерних и зависимых обществ, включая распределительные сетевые компании.

11 сентября CNews писал о том, что «Россети» опубликовали полуторамиллиардный тендер на трехлетнее обслуживание немецкого ПО в своей корпоративней информационней системе управления.

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Тем не менее, «Россети» постепенно «слезают» с иглы SAP. Так в августе 2023 года компания начала переход от SAP в системе управления производственными активами, выделив на эти цели 403 млн руб.

В конце февраля 2024 года началась переработка системы автоматизированного управления технологическими присоединениями, также на базе SAP. На эти работы компания запланировала два года и 371 млн руб.

В апреле того же года «Россети» объявили тендер на переход с SAP ERP на «1С» для своей бухгалтерской системы. Начальная стоимость тендера составила 400 млн руб.

В конце августа «Россети» приступили к удалению SAP из системы управления персоналом и расчетом заработной платы, начав разработку собственного программного обеспечения. Это обошлось компании в 226 млн руб.

Антон Мушинский

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