Один из крупнейших электросетевых холдингов в мире меняет SAP на российское ПО

«Россети» заменяют SAP на отечественную платформу Omni-US в системе учета передачи и распределения электроэнергии. На работы компания выделила 216,2 млн руб.



Очередной уход от SAP

Как выяснил CNews, «Россети» — один из крупнейших электросетевых холдингов в мире (указано на сайте компании) заменяет западную ERP SAP в системе учета передачи и распределения электроэнергии.

В рамках реализации проекта компания планирует перейти на использование отечественной платформы Omni-US. Это позволит компании избежать зависимости от иностранного программного обеспечения и снизить риски, связанные с санкционным давлением.

Тендер на проведение работ опубликован на сайте госзакупок 12 февраля 2025 г. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 28 февраля. Победителя конкурса объявят 6 марта. На момент публикации материала, начальная максимальная сумма контракта составляет 216,2 млн руб., однако она может уменьшиться в ходе проведения торгов.

Как указано в техническом задании, действующая система SAP, применяемая для автоматизации процессов коммерческого учета и распределения электроэнергии, признана устаревшей. Среди ее ключевых недостатков — ограниченная функциональность, несоответствие современным требованиям по производительности, а также критическая зависимость от лицензий зарубежных разработчиков.

Новая система должна решить эти проблемы, обеспечив более высокий уровень автоматизации бизнес-процессов, таких как ведение договоров, контроль приборов учета, расчет объемов электроэнергии и формирование отчетности.

Omni-US — инструмент для осуществления расчетов и управления бизнес-процессами в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Это решение позволяет автоматизировать все операции, связанные с реализацией и транспортировкой энергоресурсов, а также проводить расчеты в единой базе данных для юридических и физических лиц по всем видам энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг: электроэнергии, тепла, воды, жилищных услуг и капитального ремонта.

Подробности тендера

Проект предусматривает разработку модульной платформы с открытой архитектурой, которая будет интегрирована с существующими системами группы компаний «Россети», включая мобильные сервисы и единую интеграционную платформу.

Особое внимание уделяется безопасности: система должна соответствовать требованиям защиты критической информационной инфраструктуры и персональных данных.

Реализация проекта рассчитана на 380 рабочих дней и включает этапы предпроектного обследования, проектирования, разработки ПО, тестирования и внедрения.

В результате «Россети Баланс» позволит унифицировать процессы учета электроэнергии в 11 филиалах компании, включая «Белгородэнерго», «Воронежэнерго» и другие, а также повысить прозрачность и скорость формирования управленческой отчетности.

SAP уходит из «Россетей»

Тем не менее, «Россети» постепенно «слезают» с иглы SAP. Так в августе 2023 г. компания начала переход от SAP в системе управления производственными активами, выделив на эти цели 403 млн руб.

В конце февраля 2024 г. началась переработка системы автоматизированного управления технологическими присоединениями, также на базе SAP. На эти работы компания запланировала два года и 371 млн руб.

В апреле того же года «Россети» объявили тендер на переход с SAP ERP на «1С» для своей бухгалтерской системы. Начальная стоимость тендера составила 400 млн руб.

В конце августа «Россети» приступили к удалению SAP из системы управления персоналом и расчетом заработной платы, начав разработку собственного программного обеспечения. Это обошлось компании в 226 млн руб.