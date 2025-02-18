Обновлена сертифицированная версия СУБД «Линтер Бастион»

Вышло обновление сертифицированной ФСТЭК версии флагманского программного продукта компании РЕЛЭКС. Обновленная версия получила более 50 изменений, которые повысили производительность, функциональность и безопасность данных. Об этом CNews сообщили представители РЕЛЭКС.

Ключевые изменения: улучшения в части настроек подсистем безопасности: доработана подсистема аудита; улучшения в работе утилиты INL; улучшения в работе системы Горячего резервирования; обеспечена поддержка ADO.NET-провайдером .NET Core, включая Entity Framework 6; обеспечена сборка NuGet-пакетов ADO.NET-провайдера .NET Core, включая Entity Framework 6.

«Соответствие требованиям регуляторов является ключевым аспектом в обеспечении безопасности и надежности наших решений. В условиях постоянно растущих киберугроз защита данных становится приоритетной задачей для любой отрасли. Наше обновление гарантирует, что все данные клиентов находятся под надежной защитой, соответствующей самым строгим стандартам», – отметила заместитель генерального директора по развитию РЕЛЭКС Ирина Мягкова.

СУБД «Линтер Бастион» соответствует требованиям ФСТЭК России: второй и четвертый классы защиты согласно «Требованиям по безопасности информации к системам управления базами данных»; второй и четвертый уровни доверия согласно «Требованиям по безопасности информации, устанавливающим уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий»; второй класс защищенности от несанкционированного доступа к информации.

Также СУБД «Линтер Бастион» сертифицирована Министерством обороны России: третий класс защищенности от несанкционированного доступа к информации; второй уровень контроля отсутствия недекларированных возможностей.