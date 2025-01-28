СУБД «Линтер Бастион» обновлена до версии 6.0.20.3

Вышла очередная коммерческая версия флагманского программного продукта компании РЕЛЭКС. Обновление включает более 90 изменений и направлено на повышение производительности, улучшение функциональности и обеспечение высокого уровня безопасности данных. Об этом CNews сообщили представители РЕЛЭКС.

Список ключевых изменений

Улучшения в части настроек подсистем безопасности: доработана подсистема аудита, изменения настроек безопасности по умолчанию.

Улучшения в части настроек производительности по умолчанию.

Доработки для работы СУБД «Линтер» на ОС под управлением процессора «Байкал».

Добавлена поддержка Python версий 3.9 и выше.

Улучшения в работе подсистем SQL, оптимизации выполнения запросов, процедурного языка.

В состав дистрибутива добавлен ряд примеров для различных программных интерфейсов.

«Мы активно пересматриваем наши внутренние процессы, чтобы соответствовать высоким требованиям информационной безопасности. И постоянно развиваем наш продукт с учетом как регуляторных норм, так и потребностей рынка», - отметила заместитель генерального директора по развитию РЕЛЭКС Ирина Мягкова.

Новая версия СУБД «Линтер Бастион» также планируется к сертификации ФСТЭК.