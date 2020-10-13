Платформа унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro 6.3 включена в реестр российского ПО

Отечественная коммуникационная платформа CommuniGate Pro 6.3 пополнила реестр российского ПО. Многофункциональное решение появилось в 2020 г., заменив предыдущие версии. Ключевые изменения затронули форматы работы с данными и кластерные протоколы.

CommuniGate Pro 6.3 включили в реестр отечественного ПО

Коммуникационная платформа CommuniGate Pro 6.3 включена в Единый реестр отечественного ПО под регистрационным номером 7112 в соответствии с приказом Минкомсвязи России от 12.10.2020 за №522. Релиз программной платформы CommuniGate Pro 6.3 вышел в свет 22 мая 2020 г.

Среди функциональностей CommuniGate Pro — обмен электронной почтой и мгновенными сообщениями, управление календарями, контактами и задачами, доступ к голосовым и видеокоммуникациям, контакт-центр, хранение и совместная работа с корпоративным контентом. Платформа предназначена для создания корпоративных коммуникационных систем — от масштабов небольшого офиса до кластерных инсталляций, обслуживающих миллионы пользователей.

Коммуникационная платформа CommuniGate Pro 6.3 включена в Единый реестр отечественного ПО под регистрационным номером 7112

«CommuniGate Pro 6.3 — продукт с глубоко обновленной архитектурой. В ее рамках реализованы новые форматы хранения данных, дополнены и расширены кластерные протоколы, а также механизмы и технологии шифрования, — рассказывает коммерческий директор CommuniGate Systems Russia Владимир Бургов. — «Перезагрузке» также подверглись блоки, работающие на базе протоколов TLS, ActiveSync и IMAP. Расширены внутренние и кастомные протоколы и интерфейсы XIMSS, CG/PL, CLI. Новые функции обрели ядро и API».

Кроссплатформенное решение запускается за несколько минут

CommuniGate Pro 6.3 пришла на смену CommuniGate Pro 6.2х и всех предыдущих версий программного обеспечения. Среди преимуществ решения — кроссплатформенность: Astra Linux, Альт, РЕД ОС, РОСА (и другие ОС отечественного производства), Windows, Mac OS, FreeBSD, Solaris. Реализована возможность доступа как посредством веб-интерфейса, так и с помощью клиентских приложений. Присутствует и единая панель управления администратора.

Обновленное программное обеспечение, как отмечают в компании, сохраняет возможность быстрого — от нескольких минут — старта, и не требует приобретения нового оборудования и дополнительного проприетарного ПО (СУБД, ОС и др.). Решение также обладает интуитивно простой настройкой.

CommuniGate Systems — российский разработчик программного обеспечения в области интегрированных коммуникаций. С 1998 г. произведено более 17 тыс. инсталляций в 53 странах мира, заведено свыше 150 млн учетных записей. Программные решения CommuniGate Systems включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с приказом министерства цифрового развития и связи РФ и соответствуют требованиям сертификации ФСТЭК. В число клиентов компании входят федеральные и региональные органы исполнительной власти России, системообразующие предприятия с государственным участием, крупный и средний бизнес.