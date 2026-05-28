В ID от «Контур.Эгиды» добавили защиту от MFA-бомбинга и поддержку многодоменного ActiveSync

«Контур.Эгида» обновила сервис двухфакторной аутентификации ID. В системе появились расширенные push-уведомления о попытках входа, поддержка многодоменного ActiveSync, панель конфигурации адаптеров. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Теперь пользователи получают в push-уведомлениях подробную информацию о попытке входа: IP-адрес подключения, название ресурса и организацию, к инфраструктуре которой запрашивается доступ. Раньше уведомление содержало только запрос на подтверждение входа и логин пользователя.

Новый сценарий помогает снизить риск случайного подтверждения чужого входа и повышает устойчивость к MFA-бомбингу — атакам, при которых злоумышленники массово отправляют запросы на подтверждение входа в расчете на ошибку пользователя.

Евгений Плотников, менеджер продукта ID от «Контур.Эгиды»: «Сегодня атаки на учетные записи все чаще строятся не на сложном взломе, а на попытке заставить пользователя подтвердить вход самостоятельно — например, через MFA-бомбинг или компрометацию учетных данных. Поэтому важно, чтобы человек видел не просто кнопку подтверждения, а понимал, кто, откуда и к какому ресурсу пытается подключиться. Чем больше контекста получает пользователь в момент входа, тем выше вероятность вовремя заметить подозрительную активность и остановить атаку еще до того, как злоумышленник получит доступ к инфраструктуре».

Еще одно обновление касается работы ActiveSync в многодоменной инфраструктуре. Ранее для каждого домена требовалось отдельное развертывание адаптера, а пользователи, состоящие сразу в нескольких доменах, могли сталкиваться с проблемами доступа. Теперь сервис поддерживает работу с несколькими доменами одновременно: для настройки достаточно внести изменения в.config-файл.

По словам разработчиков, это позволяет снизить нагрузку на инфраструктуру и сократить количество виртуальных машин, необходимых для поддержки адаптеров.

Также в ID появилась панель конфигурации адаптеров. Теперь администратор может просматривать настройки адаптеров напрямую из интерфейса управления без подключения к серверам. В панели отображаются активные правила, исключения и параметры конфигурации.

Новая функция упрощает аудит безопасности и ускоряет диагностику проблем: администратор может быстрее обнаружить конфликтующие настройки и проверить состояние конфигурации в одном окне.

Кроме того, в сервисе появился дополнительный способ подтверждения второго фактора через Telegram. Администратор может разрешить использование Telegram.Push или Telegram.OTP для отдельных пользователей или групп в сценариях с Radius-адаптером.