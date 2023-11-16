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Обновление ПУСК до версии 1.0.228

Компания «ИТ-экспертиза» продолжает развивать бесплатное приложение для сообщества «1С» – «ПУСК» (Панель управления сервисами и компонентами), помогающее упростить и облегчить администрирование серверов 1С, включая импортозамещенные операционные системы и СУБД.

Глобальный релиз версии 1.0 состоялся в июне 2023 г. За прошедшее время «ИТ-экспертиза» получила хорошую обратную связь от администраторов кластеров серверов на базе технологической платформы «1С:Предприятие 8». Кроме этого, «ИТ-экспертиза» постоянно развивает продукт ПУСК, исправляя ошибки, добавляя в него новые возможности и повышая удобство.

15 ноября 2023 г. выпущено обновление, содержащее исправление 15 ошибок и добавляющее приложению «ПУСК» новые возможности. Приложение по-прежнему распространяется бесплатно. Получить новую версию можно на официальной странице разработчика. Об этом CNews сообщили представители компании «ИТ-экспертиза».

Список основных нововведений

Реализована поддержка служб серверов хранилищ конфигураций «1С». Оптимизирована работа скриптов запуска для Windows и Linux.

В скрипте под Linux более корректно создается файл systemd-сервиса. В скриптах запуска теперь можно указать полный путь до нужной версии Java.

В список информационных баз добавлены колонки «Описание» и «Имя БД», В сеансах данные колонок «Заснуть через» и «Завершить через» выводят ожидаемые значения.

Ускорена работа приложения при обработке большого количества кластеров и баз. Исправлен алгоритм подсчета используемых лицензий.

Корректно обрабатывается ситуация при удалении информационной базы из списка, когда ее уже нет в СУБД. Признак выбора строк в списке информационных баз корректно ведет себя при обновлении этого списка.

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«ИТ-экспертиза» – компания в области ИТ, разработки программного обеспечения и информационной безопасности. Разрабатывает собственное программное решение – комплекс информационной безопасности «Сакура», а также оказывает услуги консалтинга по информационной безопасности в области защиты КИИ (критической информационной инфраструктуры), ГИС (государственных информационных систем) и персональных данных (ФЗ-149, ФЗ-152, ФЗ-187). Проводит аудит и нагрузочные тестирования, выдает рекомендации по его итогам и при желании заказчика проводит все необходимые работы в рамках подобных проектов.

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