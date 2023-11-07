В Linux добавляют «синий экран смерти» как у Windows

BSoD в Linux

В операционных системах на базе ядра Linux может появиться свой «синий экран смерти» (Blue Screen of Death; BSoD), сообщающий о возникновении критической ошибки.

Компонент под названием systemd-bsod, обеспечивающий вывод соответствующих сообщений добавлен в тестовую версию подсистемы инициализации и управления службами systemd v255-rc1, которая вышла 6 ноября 2023 г.

Согласно информации, доступной в GitHub-репозитории проекта systemd, компонент systemd-bsod позволяет отображать на дисплее в полноэкранном режиме сообщения об ошибках из журнала LOG_EMERG. Текст сообщения выводится шрифтом белого цвета, который легко читается на светло-синем фоне. Он также сопровождается QR-кодом, расположенном правом нижнем углу. Код предназначен для считывания смартфоном и получения дополнительной информации о возникшей ошибке.

Кто стоит за systemd

Systemd развивается под кураторством немецкого программиста Леннарта Поттеринга (Lennart Poettering), действующего сотрудника корпорации Microsoft и, помимо systemd, приложившего свою руку к звуковому серверу PulseAudio и системы для анализа локальной сети Avahi.

Linux позаимствует у Windows концепцию «синего экрана смерти»

Работу над systemd – альтернативой классической подсистеме инициализации init – Поттеринг и его тогдашний коллега по Red Hat Кай Зиверс (Kay Sievers) начали в 2010 г., а уже к 2011 г. на эту систему перешел первый крупный дистрибутив Linux – Fedora.

Отношение к systemd в сообществе свободного программного обеспечения неоднозначное. Система подвергалась критике за чрезмерную громоздкость, чрезмерно сложное устройство и постоянное расширение функциональности.

Именно systemd сегодня применяется по умолчанию в большинстве популярных дистрибутивов Linux, таких как CentOS, Debian, Fedora, openSUSE, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server.

Эволюция BSoD в Windows

«Синий экран смерти» – это сообщение о возникновении критической ошибки в операционных системах семейства Microsoft Windows. В близком к своему нынешнему виду BSoD впервые появился в Windows NT 3.1, однако в Windows 1.0 также можно было столкнуться с текстовым сообщением на синем фоне – в случае, когда система обнаруживала неподходящую версию DOS.

С BSoD Windows 98 связан курьезный случай, произошедший во время презентации работы технологии Plug & Play в этой ОС, в которой участвовал лично тогдашний генеральный директор Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates). При подключении сканера к компьютеру под управлением Windows 98 произошла критическая ошибка, которая привела к появлению BSoD.

Практически в каждой новой версии ОС Microsoft меняла облик «синего экрана смерти». В Windows 9x, которое включает в себя Windows 95, 98 и ME, «синий экран смерти» выглядел практически одинаково. Примечательно, что в отличие от более поздних версий BSoD в Windows 9x пользователю предлагался выбор, как поступить в связи с возникновением ошибки: перезагрузиться с потерей несохраненных данных при по мощи нажатия комбинации клавиш ctrl+alt+del или попытаться продолжить работу, нажав Enter.

Если в Windows 9x сообщение в рамках BSoD было достаточно лаконичным, а также содержало технические сведения в малопонятном формате, то в Windows XP оно стало более информативным и даже включало рекомендации для пользователя по устранению ошибки.

С выходом Windows 8 в 2012 г. пользователи вновь получили возможность увидеть на своем экране обновленный BSoD. Его «фишкой» стало изображение огромного эмотикона – грустного смайлика, состоящего из символов двоеточия и открывающей круглой скобки.

В 2016 г. в BSoD, включенный в Windows 10, был добавлен QR-код со ссылкой на стандартный раздел справки на сайте Microsoft, связанный с «синим экраном смерти».

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В Windows 11, которая вышла в октябре 2021 г., по неизвестной причине разработчики из Microsoft решили отойти от канона и превратить «синий экран смерти» в черный, что вызвало непонимание у пользователей.

Поэтому уже в ноябре 2021 г. «синий экран смерти» в инсайдерской сборке Windows 11 вновь стал действительно синим, а впоследствии это изменение перекочевало и в стабильную ветку ОС.