Госдума перевозит документооборот с ОС Windows и Oracle на российские Linux и СУБД

Перевод на отечественное

Как выяснил CNews, Госдума переводит свою систему автоматизированного делопроизводства и документооборота (САДД) с американского ПО на отечественное, а именно ОС и СУБД. На проведение работ выделено 93,2 млн руб.

САДД является одной из основных систем работы всеми видами документов в Госдуме. Она упрощает процессы ведения документооборота, позволяет осуществлять электронное взаимодействие. В САДД хранится информация о поступающих, внутренних и исходящих документах, обращениях граждан, проектах документов, регистрируется передвижение документов по Госдуме, включая их отправку, статус исполнения и учет документов.

Импортозамещение производится с целью повышения эффективности работы и функционирования системы на серверах и рабочих станциях. На данный момент САДД работает на базе СУБД Oracle Database 11g и ОС Windows Server Standard.

Госдума Госдума переводит систему документооборота на отечественные СУБД и ОС

Тендер на выполнение работ был опубликован на сайте госзакупок 12 июля 2024 г. Заявки на конкурс принимаются до 22 июля. Выбор поставщика пройдет 23 июля того же года.

Требования к ОС

В техническом задании не указаны конкретные СУБД и ОС на которых в будущем будет развернута система. Однако, указано, что они должны находиться в Реестре российского ПО.

При составлении закупки, в отдельных документах Госдума указала точные требования к закупаемым ОС и СУБД. Так, ОС должна устанавливаться и функционировать на компьютерах с архитектурой x86-64 (64-разрядный процессор Intel или AMD).

Для обеспечения поддержки должна быть учтена совместимость с процессорами AMD Zen 3, Intel Rocket Lake и Alder Lake, Meteor Lake, а также графикой Intel Gen12/Xe, а также поддерживаться дискретные видеокарты Intel Arc (DG2/Alchemist) A750 и A770, а также AMD RDNA3 (RX 700).

Операционная система должна быть установлена на компьютеры с 64-разрядными процессорами, совместимыми с Intel, и поддерживать режимы установки и загрузки Legacy/CSM и UEFI с включенным механизмом SecureBoot.

Программное обеспечение должно включать ядро LTS 6.1 и предлагать возможность выбора ядра 5.10, разрабатываемого совместно с Технологическим центром исследования безопасности ядра Linux, созданного на базе ИСП РАН под эгидой ФСТЭК России.

Требуется русифицированный интерфейс операционной системы и предоставление эксплуатационной документации на русском языке.

ОС также должна предоставлять средства разработки для создания рабочей среды программиста, в том числе версии Glibc не ниже 2.32, PHP не ниже 8.2 и Java не ниже 17.

Из наиболее популярных ОС из Реестра к данным требованиям подходят: Astra Linux Special Edition, ОС «Альт», «Ред ОС» и «Роса». Стоит упомянуть, что Госдума начала прощаться с Windows еще в октябре 2023 г., закупив тысячи лицензий Astra Linux.

Требования к СУБД

В СУБД необходимы функции управления кэшем, создание временных таблиц на диске и безопасность данных

Согласно документу, система должна обладать возможностью предоставления лицензии на постоянное использование, не требуя подписку. Требуется поддержка расширяемой архитектуры для динамического добавления новых типов данных, индексов и других изменений без перезапуска сервера.

Основные функциональные требования включают в себя обновление версии с перезапуском процессов СУБД без остановки сервера, поддержку сложных структур данных SQL/JSON, полнотекстовый поиск и возможность работы с 64-битными идентификаторами транзакций.

Дополнительно реализация сжатия данных на уровне СУБД, непрерывное архивирование и восстановление на момент времени, а также поддержка средств резервного копирования с различными опциями, включая работу с хранилищем S3.

СУБД должна обладать эффективными функциями секционирования, встроенным планировщиком заданий, возможностью отложенного создания временных таблиц на диске, а также управлением кэшем для оптимизации запросов.

Важными требованиями являются механизмы безопасности, встроенные средства репликации с автоматическим исправлением сбоя данных и отказоустойчивые конфигурации мастер-реплика и мульти-мастер.