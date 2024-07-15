Госдума перевозит документооборот с ОС Windows и Oracle на российские Linux и СУБД

Госдума перевозит документооборот с ОС Windows и Oracle на российские Linux и СУБДГосдума импортозамещает ОС Windows и СУБД Oracle, на которых была развернута их система документооборота на отечественное ПО.
Перевод на отечественное
Как выяснил CNews, Госдума переводит свою систему автоматизированного делопроизводства и документооборота (САДД) с американского ПО на отечественное, а именно ОС и СУБД. На проведение работ выделено 93,2 млн руб.
САДД является одной из основных систем работы всеми видами документов в Госдуме. Она упрощает процессы ведения документооборота, позволяет осуществлять электронное взаимодействие. В САДД хранится информация о поступающих, внутренних и исходящих документах, обращениях граждан, проектах документов, регистрируется передвижение документов по Госдуме, включая их отправку, статус исполнения и учет документов.
Импортозамещение производится с целью повышения эффективности работы и функционирования системы на серверах и рабочих станциях. На данный момент САДД работает на базе СУБД Oracle Database 11g и ОС Windows Server Standard.
Тендер на выполнение работ был опубликован на сайте госзакупок 12 июля 2024 г. Заявки на конкурс принимаются до 22 июля. Выбор поставщика пройдет 23 июля того же года.
Требования к ОС
В техническом задании не указаны конкретные СУБД и ОС на которых в будущем будет развернута система. Однако, указано, что они должны находиться в Реестре российского ПО.
При составлении закупки, в отдельных документах Госдума указала точные требования к закупаемым ОС и СУБД. Так, ОС должна устанавливаться и функционировать на компьютерах с архитектурой x86-64 (64-разрядный процессор Intel или AMD).
Для обеспечения поддержки должна быть учтена совместимость с процессорами AMD Zen 3, Intel Rocket Lake и Alder Lake, Meteor Lake, а также графикой Intel Gen12/Xe, а также поддерживаться дискретные видеокарты Intel Arc (DG2/Alchemist) A750 и A770, а также AMD RDNA3 (RX 700).
Операционная система должна быть установлена на компьютеры с 64-разрядными процессорами, совместимыми с Intel, и поддерживать режимы установки и загрузки Legacy/CSM и UEFI с включенным механизмом SecureBoot.
Программное обеспечение должно включать ядро LTS 6.1 и предлагать возможность выбора ядра 5.10, разрабатываемого совместно с Технологическим центром исследования безопасности ядра Linux, созданного на базе ИСП РАН под эгидой ФСТЭК России.
Требуется русифицированный интерфейс операционной системы и предоставление эксплуатационной документации на русском языке.
ОС также должна предоставлять средства разработки для создания рабочей среды программиста, в том числе версии Glibc не ниже 2.32, PHP не ниже 8.2 и Java не ниже 17.
Из наиболее популярных ОС из Реестра к данным требованиям подходят: Astra Linux Special Edition, ОС «Альт», «Ред ОС» и «Роса». Стоит упомянуть, что Госдума начала прощаться с Windows еще в октябре 2023 г., закупив тысячи лицензий Astra Linux.
Требования к СУБД
В СУБД необходимы функции управления кэшем, создание временных таблиц на диске и безопасность данных
Согласно документу, система должна обладать возможностью предоставления лицензии на постоянное использование, не требуя подписку. Требуется поддержка расширяемой архитектуры для динамического добавления новых типов данных, индексов и других изменений без перезапуска сервера.
Основные функциональные требования включают в себя обновление версии с перезапуском процессов СУБД без остановки сервера, поддержку сложных структур данных SQL/JSON, полнотекстовый поиск и возможность работы с 64-битными идентификаторами транзакций.
Дополнительно реализация сжатия данных на уровне СУБД, непрерывное архивирование и восстановление на момент времени, а также поддержка средств резервного копирования с различными опциями, включая работу с хранилищем S3.
СУБД должна обладать эффективными функциями секционирования, встроенным планировщиком заданий, возможностью отложенного создания временных таблиц на диске, а также управлением кэшем для оптимизации запросов.
Важными требованиями являются механизмы безопасности, встроенные средства репликации с автоматическим исправлением сбоя данных и отказоустойчивые конфигурации мастер-реплика и мульти-мастер.