РОСА объявляет о завершении бета тестирования «РОСА Хром» 13 и выпуске коммерческого релиза

Компания НТЦ ИТ РОСА, российский разработчик инфраструктурного и системного программного обеспечения, объявила о выходе из бета-версии и выпуске коммерческого релиза «РОСА Хром» 13 — корпоративной операционной системы на платформе РОСА 13. Релиз переводит корпоративную линейку ОС РОСА на обновленную технологическую базу, расширяет совместимость с современным оборудованием и развивает инструменты установки, обновления и сопровождения рабочих мест. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

«РОСА Хром» 13 ориентирована на организации, которым необходима безопасная, стабильная, управляемая и сопровождаемая отечественная ОС для рабочих станций, ноутбуков, моноблоков, панелей и корпоративной ИТ-инфраструктуры.

Новая версия построена на ядре Linux 6.12 и системной библиотеке glibc 2.40, включает GCC 14.3 и Clang 19.1, а также поддерживает архитектуры x86_64, aarch64, loongarch64, riscv64 и e2k. В релизе обновлены GTK 4.22 и Qt 6.9, реализована поддержка Wine 11 для запуска части Windows-приложений без установки Windows и виртуальных машин.

«РОСА Хром» 13 поддерживает обновление с «РОСА Хром» 12 с сохранением пользовательских данных и серверной инфраструктуры, в том числе домена IPA. Это позволяет организациям переходить на новую платформу без переустановки системы с нуля и повторного развертывания доменной инфраструктуры.

Отдельное внимание в релизе уделено безопасности. Исполняемые файлы в «РОСА Хром» 13 подписаны IMA-подписями «из коробки», что позволяет сформировать замкнутую программную среду и снизить риск случайного запуска пользователем недоверенного ПО, например скачанного из интернета вируса или программы-шифровальщика. Основной браузер Chromium расширил поддержку российских сертификатов, шифрования по ГОСТ и аппаратного декодирования видео. Это важно для корректной работы с ресурсами, использующими отечественные сертификаты и криптографические стандарты.

В новой версии обновлено рабочее окружение KDE Plasma 6.5. Система получила единый фирменный стиль графического интерфейса РОСА, современное визуальное оформление и оригинальный набор иконок. По умолчанию используется сеанс на базе X11, поддержка Wayland доступна как дополнительный вариант. Для совместимости с существующими установками в репозитории сохранена KDE Plasma 5.27, что позволяет обновлять «РОСА Хром» 12 до версии 13 как с сохранением текущего окружения, так и с переходом на новое.

В «Настройках» появились новые графические инструменты для типовых административных задач: ввод в домен Dynamic Directory, FreeIPA и Active Directory/Samba, подключение сетевых папок, настройка экранной клавиатуры и автовхода, а также работа со снимками файловой системы BTRFS, для быстрого и удобного создания точек восстановления системы и их отката. Также добавлены графический интерфейс управления межсетевым экраном и инструмент удаленного администрирования систем по сети Cockpit. Из «Настроек» доступна регистрация и вход в РОСА ID — единую учетную запись для сервисов экосистемы РОСА.

В «РОСА Хром» 13 улучшена поддержка современного оборудования и отечественных аппаратных платформ. Доработана работа звука, тачпадов, Wi-Fi и экранов на ноутбуках, улучшена поддержка платформы «Байкал-М» и обеспечена работа с «Байкал-Л». Также реализованы отдельные исправления для ноутбуков, в частности моделей Xiaomi MiBook и на последних моделях MacBook с процессорами Intel заработали ключевые компоненты: клавиатура, тачпад и звук, а также моноблоков.

Улучшена работа с периферийными устройствами. Доработана поддержка протоколов WSD и eSCL, благодаря чему совместимые принтеры, сканеры и МФУ могут подключаться автоматически. Интерфейс HPLIP для настройки устройств HP полностью переведен на русский язык. Для внешних носителей используется драйвер ntfs3 и утилиты exfat-progs, что повышает удобство скорость работы с накопителями в смешанных ИТ-средах.

Фирменная система обновлений «Светофор» получила проверку уровня заряда аккумулятора перед запуском обновления, напоминания о необходимости перезагрузки после установки важных компонентов, возможность автоматического выключения компьютера после завершения обновлений и установку драйверов Nvidia через графический интерфейс. Также доступен тестовый канал обновлений с наглядным отображением его статуса.

Для установки и развертывания в «РОСА Хром» 13 обновлен установщик на базе Anaconda. Поддерживаются графическая и текстовая установка, установка через VNC, автоматизированная установка через Kickstart-сценарии, развертывание на существующие программные RAID-массивы и установка по PXE на устройства с небольшим объемом ОЗУ. Также добавлен минимальный серверный образ размером около 700 МБ для быстрого развертывания в виртуальных машинах и коробочная поддержка гостевого агента Hyper-V.

Репозиторий «РОСА Хром» содержит более 20 тыс. приложений и компонентов и является собственной независимой пакетной базой, развиваемой без использования репозиториев зарубежных дистрибутивов.

«Выход «РОСА Хром» 13 из бета-версии — важный релиз для корпоративной линейки операционных систем РОСА. Мы перевели систему на новую платформу РОСА 13, обновили ключевые компоненты, рабочее окружение и инструменты администрирования, улучшили совместимость с оборудованием и сохранили возможность перехода с «РОСА Хром» 12. Для пользователей это означает более современный интерфейс, актуальные приложения и стабильную работу на разных типах рабочих мест, а для ИТ-служб — более предсказуемое развертывание, обновление и сопровождение ОС в реальной корпоративной инфраструктуре», — отметил Алексей Киселев, руководитель разработки операционных систем НТЦ ИТ РОСА.