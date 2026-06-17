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Программист мощно ускорил ядро Linux, просто переместив две строчки кода

SSD-накопители в Linux 7.2 стали работать на 5% быстрее после того, как разработчик из Китая просто перенес всего две строчки кода из одного места в коде ядра немного ниже. Предложенные им изменения не стали отклонять, несмотря на то, что создатель Linux – гражданин США, страны, с которой у КНР весьма натянутые отношения.

Когда двух строк вполне достаточно

Находящееся в разработке ядро Linux версии 7.2 покажет существенный прирост производительности при работе с SSD-накопителями по сравнению с вышедшим 14 июня 2026 г. Linux 7.1. Как пишет портал Phoronix, новое ядро стало быстрее в этом плане на 5%, и добиться этого удалось ценой самых минимальных усилий.

За столь выдающимся результатом стоит участник сообщества Linux, разработчик Феннань Чанг (Fengnan Chang), работающий инженером в китайской компании Bytedance. Она подарила миру TikTok.

Что именно сделал программист

По данным Phoronix, Чанг заметил, что механизм iomap в ряде случаев работает некорректно. Он используется в файловых системах EXT4 и XFS, наиболее часто применяющихся в Linux, где сопоставляет смещения файловых данных в памяти с их физическим расположением на носителе.

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RealToughCandy.com / Pexels
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Чанг обратил внимание, что иногда iomap расходует пропускную способность памяти попусту. Он перенес (не удалил, не переписал, а именно перенес) всего две строчки кода, отвечающие за работу этого механизма, немного ниже, что позволило ему решить найденную проблему.

«Пропускаем memset для iomap в функции iomap_iter() после завершения итерации. В сценариях с высокой производительностью IOPS (опрос NVMe 4k randread через io_uring) бесполезный memset приводит к нерациональному расходованию пропускной способности памяти при записи; это повышает IOPS примерно на 5% на EXT4 и XFS», – написал Чанг.

Не все так очевидно

Обнаруженный Чангом недостаток ядра Linux касался только современных и быстрых SSD-накопителей с поддержкой NVMe и проявлялся лишь в период выполнения большого количества операций ввода-вывода. Перенос строк кода дал 5-процентный прирост скорости работы в синтетических тестах – проявится ли он в реальных условиях работы Linux 7.2 в составе того или иного дистрибутива, вопрос открытый.

Пользователи смогут удостовериться в «магии» Чанга не раньше середины августа 2026 г. – примерно на этот срок предварительно назначен выпуск Linux 7.2, если создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) не забудет нажать кнопку «Опубликовать». Такое с ним уже случалось ранее.

Китай – не Россия

Феннань Чанг является разработчиком Linux, но не может сам внедрять изменения в ядро. Как пишет портал XDA Developers, Чанг лишь предложил свой патч, а принял его Кристиан Браунер (Christian Brauner), мэйнтейнер подсистемы VFS в ядре Linux, а также один из мэйнтейнеров проектов LXC, Incus (форк LXD) и glibc. Помимо этого, он принимает участие в разработке systemd.

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Итоговое решение о добавлении того или иного патча в код ядра Linux принимает лично Линус Торвальдс, имеющий американское гражданство. У США с Китаем с 2018 г. весьма натянутые отношения, однако к моменту выхода материала информации о том, что американец Торвальдс собирается отклонить или уже отклонил правки Чанга, не было. И это при том, что власти США устроили скандал с Bytedance и грозились заблокировать TikTok на территории своей страны.

К россиянам, числящимся в сообществе Linux, у Торвальдса совершенно иное отношение. Он позволяет себе крайне нелестные высказывания в их адрес и не имеет ничего против их массового отстранения от разработки ядра. Некоторых россиян он называет «кучкой русских троллей» (lots of Russian trolls).

Геннадий Ефремов

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