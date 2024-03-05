Тяжеловесные ОС уже не в моде. Создан полноценный Linux-дистрибутив, который «весит» всего 24 МБ. Видео

Операционная система Tiny Core Linux на базе Linux – одна из самых компактных в мире. Ее дистрибутив «весит» около 24 МБ, и при этом в ней есть полноценный графический интерфейс. Без объем дистрибутива еще меньше – всего 17 МБ. Проект Tiny Core Linux регулярно обновляется – недавно вышла новая версия с индексом 15.

Для экстремально компактной установки

Владельцы старых ПК, на системных дисках которых не умещаются современные версии Windows, получили в свое распоряжение новую версию ОС Tiny Core Linux, которая «весит» всего 24 МБ. Это полноценная операционная система с графической оболочкой, магазином приложений и возможностью выхода в интернет. Кодовое название версии – Core.

Для более продвинутых пользователей есть отдельная версия Tiny Core Linux, из которой намеренно удален графический интерфейс. Разработчики оставили только командную строку, и в результате «вес» дистрибутива, названный TinyCore, уменьшился почти на треть, составив всего 17 МБ.

Однако сами разработчики рекомендуют подавляющему большинству пользователей еще одну модификацию системы – CorePlus. Она уже не столь экстремально компактна, так как объем ISO-образа равен 248 МБ, но все равно это по-прежнему в десятки раз меньше привычных дистрибутивов Linux – установочный пакет Mint 21.3 с графической средой Cinnamon, к примеру, «весит» около 2,9 ГБ.

В состав CorePlus, помимо самой ОС, входят несколько предустановленных программ, драйверы, включая Wi-Fi, поддержку клавиатур с кириллицей и пр. Основу каждой из трех сборок версии 15 лежит ядро Linux 6.6.8, одна из последних на начало марта 2023 г. – она вышла в осенью 2023 г. Также в наличии библиотека glibc 2.38.

Винчестер и Core i9 не нужны

Одна из особенностей Tiny Core Linux – это принцип ее работы, не подразумевающий установку на системный диск. Она полностью загружается в оперативную память, но при этом сохраняет компактность, так что большой объем ОЗУ не потребуется. Как пишет портал SecurityLab, отсутствие зависимости от жесткого диска или SSD дает значительный прирост производительности, а встроенная система управления пакетами позволяет устанавливать приложения без изменения файловой системы.

Для стабильной работы Tiny Core Linux требуется всего лишь 46 МБ ОЗУ в версии с графическим интерфейсом и 28 МБ в модификации без него. Система запустится даже на древнем компьютере с процессором Intel 486DX, также известном как i486DX и 80486DX. Это давно устаревший 32-битный процессор с частотой 50 МГц в самой топовой версии, который в апреле 2024 г. отметит свое 35-летие.

Система располагает большим количеством пользовательских настроек, позволяющих кастомизировать внешний вид системы. Визуально она походит на ранние версии Apple macOS, популярные в первом десятилетии XXI века.

Сами разработчики позиционируют Tiny Core Linux как модульную систему, компоненты для которой разрабатывает сообщество. Сколько именно человек трудятся над ОС, не установлено, но официальный форум проекта на момент выхода материала содержал свыше 167,6 тыс. публикаций от более чем 15,1 тыс. участников.

Дистрибутив-долгожитель

Tiny Core Linux – это сравнительно молодой дистрибутив Linux – первая его стабильная сборка вышла в январе 2009 г., то есть ему около 15 лет. Для сравнения, Debian развивается с 1993 г., Red Hat – с 1995 г.. Mandriva появилась в 1998 г., об Ubuntu мир услышал в 2004 г., а о Linux Mint – в 2006 г.

Разработчики стараются выпускать масштабные обновления хотя бы раз в год или два, а небольшие апдейты выходят несколько раз в год. Например, Tiny Core Linux 1.0 вышла в январе 2009 г., версия 2.0 появилась в июле 2009 г., 3.0 – год спустя. Юбилейная сборка 10.0 стала доступна для скачивания и установки в январе 2019 г., спустя ровно 10 лет с момента запуска дистрибутива.

Версия 13 проекта Tiny Core Linux датирована январем 2022 г., версию 14 разработчики выпустили в апреле 2023 г. Последняя на момент выпуска материала версия 15 увидела свет 22 февраля 2024 г.

Конкурирующие проекты

В последние месяцы вернулась мода на суперкомпактные операционные системы. Они есть даже в стане Windows – к примеру, существует особая версия Windows 11 под названием Tiny11, которая после установки занимает около 8 ГБ дискового пространства, то есть в три раза меньше обычной сборки Windows 11. Аналогичная модификация имеется и для Windows 10.

В мире Linux-систем к занимаемому ОС объему на жестком диске разработчики подходят еще более серьезно. К примеру, наличествует проект Damn Small Linux, образ которого долгое время «весил» всего 50 МБ. В феврале 2024 г. он получил первое масштабное обновление за 12 лет и тут же «потяжелел» до 700 МБ, но все равно это очень мало, особенно с учетом того, что это полноценная ОС с набором драйверов и ПО в комплекте.

Для более экстремальных пользователей есть система MenuetOS, разрабатываемая с 2005 г. CNews писал о ее масштабном обновлении в марте 2024 г. ОС умещается на 1,44-мегабайтной дискете, имеет собственный графический интерфейс и с нуля написана на ассемблере.