По-крупному обновилась сверхлегкая ОС, которая умещается на дискете, написана на ассемблере и может запускать Doom. Видео

Авторы проекта MenuetOS выпустили новую ее версию с индексом 1.5. Проект существует почти 19 лет и имеет два характерных отличия – эта полноценная ОС умещается на обычной 1,44-мегабайтной дискете, к тому же она полностью написана на ассемблере. Разработчики постоянно развивают проект, интегрируя в него новшества. Масштабная версия 1.5 ознаменовалась переходом на Fasm 1.73.32 и лишилась массы недочетов, выявленных в предыдущем небольшом релизе. Как и положено, она умеет запускать Quake и Doom.

Для тех, у кого остались дисководы

Операционная система MenuetOS обновилась до версии 1.5. проект, существующий почти 19 лет (с лета 2005 г.), стал более стабильным и получил несколько улучшений, но при этом сохранил свое главное отличие – вся ОС со всеми возможностями, полученными за 19 лет развития, умещается на одной 3,5-дюймовой дискете.

Напомним, что такие накопители способны вмещать всего-навсего 1,44 МБ – по меркам 2024 г. это ничтожно малый объем. Для сравнения, древняя 1-гигабайтная флешка вмещает примерно в 1000 раз больше информации, чем дискета.

Фото: Menuet OS Menuet OS имеет привычный оконный интерфейс

Несмотря на ограничения, авторы MenuetOS смогли уместить в ней все основные функции операционной системы. Она написана на ассемблере целиком и полностью, без применения других языков программирования. Одним из значимых улучшений в версии 1.5 стал переход на Fasm версии 1.73.32. Fasm – это свободно распространяемый многопроходной ассемблер для окружения x86 с открытым исходным кодом.

Как работать с системой

Владельцы ПК, в которых еще остались флоппи-дисководы, могут записать ОС прямо на дискету, как и задумывали разработчики. Пользующиеся более современными компьютерами могут скачать с официального сайта ISO-образ для записи на диск, но он «весит» уже 50 МБ.

Этот же образ пригодится и тем, в чьих ПК уже давно нет ни флоппи-драйва, ни оптического привода. Он подходит для запуска в VirtualBox или посредством эмулятора QEMU.

Но важно знать, что лишь одна версия MenuetOS распространяется полностью открыто, под лицензией GPL – ее 32-битная реализация. Что же до MenuetOS 64, то ее можно использовать в домашних условиях, но если она потребуется для коммерческих целей, придется сообщить об этом разработчикам, чтобы не нарушить условия лицензии.

Без Doom и Quake никуда

С точки зрения среднестатистического пользователя MenuetOS – это полноценная операционная система, пусть и совсем крошечная. Она «из коробки» умеет запускать игры через эмуляцию DOS, например культовые шутеры Quake и Doom от id Software, у нее есть встроенный графический редактор не хуже Paint в составе Microsoft Windows, и в целом привычный и знакомый миллиардам людей оконный интерфейс.

В систему по умолчанию встроен небольшой медиаплеер, способный проигрывать музыку и воспроизводить видео. Есть даже штатный браузер непосредственно от разработчиков MenuetOS, FTP-клиент, программа для работы с электронной почтой и даже местный аналог «Проводника» в Windows – знакомая многим ветеранам ПК программа Necromancer's Dos Navigator, вернее, ее специальный порт для Menuet OS.





К системе можно подключать различные более-менее современные устройства, будь то клавиатуры, мышки, веб-камеры, внешние ТВ-тюнеры, принтеры, сканеры и пр. Для этого в Menuet OS реализована поддержка USB 2.0, а для выхода в интернет в систему вшиты драйверы Ethernet.

И пользователям, и разработчикам

Отдельное внимание авторы Menuet OS уделили тем, кто вдохновится их творением и захочет сам создать какую-либо программу или, если хватит опыта и усидчивости, полноценную ОС. В систему встроена собственная среда разработки для написания программ на ассемблере.

В качестве примера того, что можно сделать в этой среде, разработчики предлагают проигрыватель MediaPlayer, который обновился до версии 1.21. Он, как и система, целиком написан на ассемблере и распространяется в интернете на открытой основе.

Что касается развития Menuet OS, то у разработчиков нет четкого графика выпуска новых ее версий, однако они стараются собирать их не менее двух раз год. Для 2024 г. это уже второй апдейт системы, хотя год только начался. В 2023 г. вышло три обновления, в 2022 г. – девять, в 2021 г., как и в ковидном 2020 г. – три.

За номерами версий, в отличие от Google с Chrome и Mozilla с Firefox, авторы проекта не гонятся. За 19 лет проект дорос лишь до версии 1.5, а переход от версии 0.99.88 к версии 1 состоялся в середине мая 2015 г.