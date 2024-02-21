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БСТМ МВД России и F.A.C.C.T. ликвидировали группу вымогателей SugarLocker

Сотрудники МВД России при поддержке специалистов компании F.A.С.С.T., российского разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями, вычислили и задержали участников преступной группы вымогателей SugarLocker. Работали злоумышленники под вывеской легальной ИТ-фирмы, предлагающей услуги по разработке лендингов, мобильных приложений и интернет-магазинов. Об этом CNews сообщили представители F.A.C.C.T.

По данным следствия, программа-вымогатель SugarLocker (aka Encoded01) появилась еще в начале 2021 г., но в первое время активно не использовалась. В ноябре 2021 г. на андеграундном форуме RAMP от участника под ником gustavedore было опубликовано объявление о запуске партнерской программы по модели RaaS (от англ. Ransomware-as-a-Service, «программа-вымогатель как услуга») и наборе партнеров в группу вымогателей, использовавших шифровальщик SugarLocker. Суть модели RaaS в том, что разработчики продают или сдают в аренду вредоносное ПО своим партнерам для дальнейшего взлома сети и развертывания программ-вымогателей.

В объявлении говорилось, что хакерская группировка атакует цели через сети и RDP — протокол удаленного рабочего стола, не работает по странам СНГ и готова незамедлительно начать работу с партнерами на условиях: 70% от выручки получает партнер, а 30% — SugarLocker. В случае, если доход превысит $5 млн, прибыль будет распределена на более выгодных условиях: 90% на 10%, соответственно.

В начале января 2022 г. эксперты F.A.C.C.T. установили, что некоторые элементы инфраструктуры SugarLocker располагались на российских хостингах. Из-за того, что злоумышленники допустили ошибку в конфигурации веб-сервера, удалось обнаружить SugarPanel — панель управления программой-вымогателем.

В ходе расследования были установлено несколько фигурантов, которые не только занимались продвижением своего шифровальщика, но и разрабатывали вредоносное программное обеспечение на заказ, создавали фишинговые сайты интернет-магазинов, нагоняли трафик пользователей на популярные в России и СНГ мошеннические схемы.

Работали злоумышленники под вывеской легальной ИТ-фирмы Shtazi-IT, предлагающей услуги по разработке лендингов, мобильных приложений, скриптов, парсеров и интернет-магазинов. Компания открыто размещала объявления о найме новых сотрудников — разработчиков, в контактах был указан Telegram-аккаунт все того же @GustaveDore. Всю собранную информацию эксперты F.A.C.C.T. передали в полицию — БСТМ МВД России.

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В январе 2024 г. трое членов группы SugarLocker были задержаны сотрудниками БСТМ МВД России при участии специалистов компании F.A.C.C.T. В ходе обыска у подозреваемых были обнаружены ноутбуки, мобильные телефоны, следы переписки, прочие цифровые улики, подтверждающие их противоправную деятельность. Так, например, после появления в публичном доступе информации об исследованиях нового семейства шифровальщиков SugarLocker, один из фигурантов поделился с соучастниками шуткой «Парни, я в Сибирь, мне точно надо». И она оказалась пророческой. Среди задержанных оказался и обладатель ник-неймов blade_runner, GistaveDore, GustaveDore, JimJones.

Фигурантам уже предъявлены обвинения по статье 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ». Ведется следствие.

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F.A.С.С.T. — Fight Against Cybercrime Technologies — российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, поставщик решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. F.A.С.С.T. создана для работы на рынках России и СНГ путем выделения в автономную структуру бывшего российского актива международной компании Group-IB. Решения компании обеспечивают защиту от киберрисков, связанных с целевыми атаками, утечками данных, мошенничеством, фишингом, нелегальным использованием бренда. Продукты F.A.С.С.T. входят в реестр отечественного ПО.

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