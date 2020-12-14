«Крок» создала виртуальные рабочие места для 3D-проектировщиков «Иркутской нефтяной компании»

«Крок» модернизировала и масштабировала систему виртуальных рабочих столов (VDI) «Иркутской нефтяной компании» (ИНК). Обновленная инфраструктура на базе VMware Horizon обеспечила команду 3D-проектировщиков удаленными рабочими станциями с высокопроизводительными графическими приложениями. Решение повысило уровень информационной безопасности, защитив от потери конфиденциальных данных и несанкционированного доступа к ним.

Комплексный проект предполагал аудит и актуализацию сведений об имеющейся VDI-инфраструктуре. В результате текущая система виртуальных рабочих столов была обновлена до актуальной версии. После чего было выполнено масштабирование инфраструктуры для включения в нее 80 рабочих станций для 3D-проектировщиков компании. Учитывая, что эта категория специалистов работает с высокопроизводительными графическими приложениями, была произведена настройка серверов виртуализации для работы графических ускорителей и профилей графических карт.

На сегодня рабочие места проектировщиков «Иркутской нефтяной компании» полностью отвечают требованиям бизнеса в области мобильности, производительности и информационной безопасности. Вся информация хранится в дата-центре компании и не выносится за пределы безопасного периметра. Примененные ИТ-решения позволяют получать быстрый доступ к ресурсоемким приложениям 3D-разработчиков без привязки к офису, что значительно повышает удобство работы.

Кроме этого, решение на другой уровень переводит администрирование ИТ-инфраструктуры и помогает сократить расходы на обслуживание рабочих станций. Так, виртуализация позволила оптимизировать высокопроизводительные рабочие места. Поскольку изменения конфигурации и доставка приложений на них исполняется на стороне сервера, то больше нет необходимости производить индивидуальную настройку персональных пользовательских устройств. Масштабирование рабочих станций также осуществляется централизованно. Плюсом является и то, что восстановление виртуальных машин в случае сбоя занимает существенно меньше времени.

«Благодаря виртуализации многие процессы автоматизируются. Время на выполнение типовых операций ИТ-специалистом сокращается в десятки раз. Это дает необходимую гибкость в работе, позволяет оперативно масштабировать рабочие станции исходя из задач компании и потребностей конкретного специалиста, эффективно решать вопросы безопасности и интеллектуальной собственности. Экспертиза «Крок» позволяет проектировать и внедрять подобные целевые решения для клиентов и обеспечивать стабильную работу прикладной инфраструктуры и бизнес-приложений», - сказала директор департамента информационных технологий «Крок» Мария Уколова.

«Нам требовалось быстро и качественно перенести рабочие места со специализированными прикладными программами на «удаленку». Из всех имеющихся решений уже опробованная технология VDI на платформе Horizon предоставила нам такую возможность. С помощью специалистов ИТ-компании «Крок» мы усовершенствовали базовый функционал, добавив в него графическую составляющую. Таким образом решили поставленную задачу и выполнили требуемые условия», - отметил Анатолий Палий, начальник отдела технического сопровождения ООО «Иркутская нефтяная компания».

«В условиях удаленной работы сотрудникам необходим быстрый и защищённый доступ к корпоративным ресурсам. Предоставленное нами решение — это одна из новейших платформ для организации безопасных виртуальных рабочих мест и приложений в гибридном облаке. VMware Horizon помогает крупным компаниям эффективно и быстро развертывать и масштабировать удаленные рабочие места при помощи систем централизованного управления. Это позволяет создать удобную и безопасную цифровую рабочую среду для конечных пользователей», — отметил Владимир Ткачев, технический директор VMware.