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Индексная книга (каталог) CNews*
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Черехович Артур

СОБЫТИЯ


18.08.2026 «Деснол» назвал топ-5 показателей эффективности ТОиР: выполнение ППР считают лишь 14,5% предприятий 1
05.12.2024 Проект ИНК и «Деснола» помог снизить длительность ремонтов и простоев оборудования на 25% 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Черехович Артур и организации, системы, технологии, персоны:

Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 108 2
9608 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 39 2
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 293 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3917 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54034 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1015 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7722 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12975 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4313 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2716 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1133 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13988 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36299 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26334 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13158 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 703 1
Appius PLM 9 1
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 37 1
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 77 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1013 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 1
Россия - РФ - Российская федерация 166546 2
Россия - Восточная Сибирь 310 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1668 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6608 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465577, в очереди разбора - 724006.
Создано именных указателей - 199870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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