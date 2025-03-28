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Салтыков Денис
Салтыков Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8349 2
|Корус Консалтинг ГК 1236 2
|Microsoft Corporation 24733 1
|1С:ERP Управление предприятием 572 1
|1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 458 1
|1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 174 1
|Microsoft Azure 1415 1
|Корус Консалтинг - Korus Forecast 24 1
|Россия - СФО - Иркутская область 1129 1
|Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1412 1
|Россия - Восточная Сибирь 265 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146681 1
|Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 954 1
|23ABC News 170 1
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