«Балтика» повышает эффективность управления запасами с «Корус Консалтинг»

Эксперты ГК «Корус Консалтинг» провели для пивоваренной компании «Балтика» комплексный аудит процессов планирования выпуска и распределения готовой продукции. Разработанные рекомендации, а также модель целевых запасов и операций легли в основу прототипа аналитического инструмента, который реализуется на базе существующего ИТ-ландшафта компании. Новый подход поможет оптимизировать объем запасов и высвободить складские площади без ущерба для уровня сервиса. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

В рамках стратегии непрерывного повышения операционной эффективности руководство «Балтики» приняло решение пересмотреть подход к управлению запасами готовой продукции. Компания стремится улучшить процессы планирования товарного выпуска и распределения, чтобы обеспечить высокий уровень сервиса и эффективность управления запасами и ресурсами хранения. Для комплексного аудита бизнес-процессов и ИТ-ландшафта «Балтика» обратилась к ГК «Корус Консалтинг».

Проект был выполнен в кратчайшие сроки: за 2,5 месяца эксперты «Корус Консалтинг» провели анализ схем работы цепи поставок от производства до конечных складов отгрузки, выявили важную для реализации эффективной схемы управления продуктовую, производственную и клиентскую специфику, изучили текущие процессы планирования и управления запасами. В результате специалисты сформулировали для «Балтики» рекомендации по трансформации процессов и методик управления запасами, смоделировали действие рекомендаций на полном объеме исторических данных и показали значимый потенциальный бизнес-эффект.

В рамках проекта «Корус Консалтинг» разработал математическую модель целевого объема запасов и операций, позволяющую оценить экономический эффект от внедрения предложенных изменений. С помощью этой модели специалисты выявили ключевые направления оптимизации: использование данных об операционных классах для перераспределения запасов между складами разных уровней и для корректировки страховых и оборотных запасов. Также эксперты рассчитали целевой объем запасов при различных уровнях сервиса и проверили возможность пересмотра графика выпуска готовой продукции для повышения оборачиваемости по продуктам с наибольшей долей продаж.

В результате аудита удалось выявить потенциал сокращения товарного запаса и оптимизации складских площадей без ущерба для уровня сервиса. Математическая модель, разработанная специалистами «Корус Консалтинг», стала основой для создания аналитического инструмента на базе ИТ-ландшафта компании. В текущей ERP-системе будет доработана функциональность, позволяющая выполнять необходимые расчеты. Проект стал важным шагом в реализации стратегических инициатив «Балтики» и создал возможности для дальнейшего совершенствования процессов планирования и управления запасами.

«Внедрение новых подходов позволит гибко управлять запасами, а разработанная математическая модель станет инструментом для оценки эффективности изменений. Это поможет улучшить процессы управления запасами и поддержать высокий уровень сервиса для наших клиентов. Мы благодарны «Корус Консалтинг» за работу, и можем уверенно сказать, что проект открыл новые возможности для выстраивания эффективных бизнес-процессов в нашей компании», — сказал Дмитрий Сергеев, директор по логистике пивоваренной компании «Балтика».

«Оптимизация товарных запасов — ключевой шаг к повышению операционной эффективности, снижению издержек и точному планированию. Сегодня крупному бизнесу нужны решения с доказанным экономическим эффектом, которые дают быстрый, измеримый результат, высвобождают оборотный капитал, позволяя перенаправлять ресурсы на стратегически важные задачи. Аудит процессов и методик управления запасами помогает выявить неэффективные моменты во внутренних процессах и выработать тактики по внедрению изменений», — отметил Денис Салтыков, руководитель практики повышения операционной эффективности ГК «Корус Консалтинг».