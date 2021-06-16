Бизнес «1С» рванул вверх из-за коронавируса

По итогам 2020 г. «ковидного» года, а также первых месяцев 2021 г. фирма «1С» продемонстрировала заметный рост выручки — по отдельным направлениям более чем в полтора раза. Основные причины позитивной динамики — уход сотрудников российских компаний на удаленку и перестройка бизнес-процессов во многих организациях нашей страны.

Рост бизнеса «1С» в 2020 году

Как стало известно CNews, продажи системы «1С:предприятие» — комплекса программных средств для автоматизации учета и управления в организациях различного масштаба — по итогам 2020 г. выросли на 15,8% в денежном отношении по сравнению с предыдущим годом.

При этом статистика первых пяти месяцев 2021 г. говорит о том, что рост данного направления бизнеса фирмы «1С» продолжает ускоряться. Продажи в январе-мае 2021 г. превысили показатели аналогичного периода 2020 г. на 35%, а показатели аналогичного периода 2019 г. — на 48,4%.

Среди других направлений деятельности «1С» наибольший рост продаж в 2020 г. был зафиксирован в отношении облачной подсистемы 1CFresh, которая позволяет создавать сервисы, обеспечивающие пользователям доступ через интернет к прикладным решениям на платформе «1С:предприятие». Продажи 1CFresh в отчетный период увеличились на 62%.

В штучном выражении «1С» в 2020 г. продала новых лицензий на свои продукты на 944 тыс. рабочих места. Все эти данные в разговоре с CNews привел директор «1С» Борис Нуралиев. По его словам, в течение предыдущего года рублевые цены на свой софт «1С» не меняла.

Фирма «1С» Бориса Нуралиева на фоне пандемии нарастила продажи своих продуктов на десятки процентов

Заострение внимания именно на «1С:предприятии» при подведении бизнес-итогов 2020 г. бизнесмен объяснил тем, что, по его мнению, этот продукт имеет особенное значение для нашей страны в целом. «За последние годы в России 83% вновь автоматизированных рабочих мест были реализованы на “1С:предприятии”, — указывает он. — Соответственно, это очень важный показатель не только для нас, но и для страны; он показывает, как именно идет автоматизация».

Причины роста

Вышеупомянутую динамику роста бизнеса Нуралиев оценивает весьма позитивно. По его мнению, таких показателей удалось достигнуть за счет энергичной упорной работы сотрудников компании, но в особенности — из-за специфики 2020 г., который ознаменовался изоляционными ограничениями, связанными с мировой пандемией коронавируса.

«В ковидный год часть предприятий перестала работать, — говорит он. — А почему переходили на облака? Потому что многие сотрудники ушли на удаленку, а с удаленными работниками в облаке работать гораздо эффективнее. Кроме того, в ковидный год многим предприятиям и учреждениям пришлось резко меня бизнес-процессы».

Нуралиев склонен считать, что полного возвращения всех сотрудников российских компаний с дистанционной работы не произойдет. «Кто-то ушел на удаленку, там и останется, потому что оказалось, что у такой формы организации работы довольно много плюсов», — отмечает он.

Рассматриваемые процессы касаются организации бизнес-процессов и в самой «1С». По словам бизнесмена, по итогам проведенного им опроса среди своих сотрудников выяснилось, что 58% людей хотят продолжать работать из дома. «Порядка 20% сказали, что им все равно, — продолжает Нуралиев. — И только немногим больше 20% сказали, что им в офисе лучше по разным причинам. Кому-то дети мешают работать, у кого-то соседи шумят, кому-то ценно офисное общение — такая субкультура офисного планктона».

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С учетом нестабильной эпидемиологической ситуации в Москве бизнесмен за редким исключением пока разрешил работать в офисе только тем, кто привился или уже переболел и ежемесячно подтверждает присутствие в крови антител. «Это те, кому разрешил, а очень многие и не просились, — добавляет он. — Эффективность на удаленке у кого-то ниже, у кого-то выше. Есть те, у кого она очень существенно упала; таких мы попросили уволиться».

Ключевые проекты «1С» 2020 года

Описывая главные для компании проекты по автоматизации предприятий с помощью продуктов «1С», Нуралиев подчеркивает, что не всегда самые интересные проекты являются самыми крупными. Но если все же подходить к вопросу с точки зрения масштабов, то одним из самых значимых проектов в 2020 г. стала автоматизация финансово-хозяйственной закупочной деятельности всего «Ростеха».

Также «1С» большое значение придает проекту автоматизации бюджетной деятельности всех федеральных органов исполнительной власти, находящихся в контуре управления Правительства России (в него не входят силовые ведомства, МИД и некоторые другие), а также сотен их подведомственных организаций.

Из других проектов бизнесмен отметил автоматизацию в «Росатоме», «Почте России» и «Трансмашхолдинге». О последнем из них CNews писал в начале июня 2021 г.

Отметим также, что на странице ежегодного конкурса для пользователей и партнеров «1С» среди проектов по автоматизации управления и учета на продуктах компании на данные момент по итогам 2020 г. можно выделить еще несколько масштабных кейсов. Среди них — внедрение централизованной системы электронного документооборота в компании «Квадра» на 1743 рабочих места, автоматизация электронного документооборота на базе «1С:документооборот 8» в «Российских космических системах» на 2,5 тыс. мест, автоматизация казначейства и управления заказами на базе «1С:ERP. Управление холдингом» в этой же организации на 1670 мест.

Также внимание привлекают повышение эффективности процессов производственной безопасности с помощью «1С:производственная безопасность. Комплексная» в «Газпром нефти» на 4 тыс. мест, перевод регламентированного учета с «1С:бухгалтерии предприятия» версии «Проф» редакции 2.0 на редакцию 3.0 версии «Корп» в «Иркутской нефтяной компании» для 2 тыс. рабочих мест, автоматизация и централизация кадровых сервисов в «1С:документооборот 8» в «Почта банке» на 19,5 тыс. мест и др.