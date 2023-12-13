Чистая прибыль Selectel выросла в два раза за девять месяцев 2023 года

Selectel, независимый провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры, публикует финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2023 года. Если не указано иное, все показатели даны за девять месяцев 2023 г., динамика (изменения в процентах) — по сравнению с девятью месяцами 2022 г.

За девять месяцев 2023 года выручка выросла на 27%, составив 7,5 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась в два раза до 2,3 млрд руб. Долговая нагрузка снизилась до 1,0х Чистый долг / Скорр. EBITDA LTM. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

«Мы видим растущий интерес российского бизнеса к аутсорсингу ИТ-инфраструктуры и использованию облачных сервисов. Количество клиентов Selectel постоянно растет и на конец сентября достигло 24,7 тыс. Увеличивается спрос со стороны финансового сектора, розничной торговли, строительства и образования. Спрос вырос во всех ключевых продуктовых сегментах компании. Мы также продолжаем расширять линейку актуальных решений и в третьем квартале представили облачную платформу для машинного обучения. Компания увеличивает выручку на десятки процентов в год, при этом показывая высокий уровень рентабельности бизнеса — как по EBITDA, так и по чистой прибыли. В том числе благодаря такой динамике, «Эксперт РА» недавно повысил наш кредитный рейтинг до ruAA-», — отметил Олег Любимов, генеральный директор Selectel.

Выручка

За девять месяцев 2023 г. выручка Selectel выросла на 27% и достигла 7,5 млрд руб. Это произошло за счет устойчивого роста спроса на основные продукты компании как от текущих, так и от новых клиентов.

Структура выручки

Выручка направления «Приватные облака на базе выделенных серверов» увеличилась на 28% на фоне роста спроса на серверы произвольных конфигураций со стороны крупных клиентов.

Выручка направления «Публичные и приватные облака» выросла на 35% преимущественно за счет повышенного спроса на сервисы облачной платформы Selectel.

Скорректированная EBITDA

Показатель «Скорректированная EBITDA» вырос на 36% год к году до 4,4 млрд руб. Рентабельность по скорр. EBITDA улучшилась на 3 п.п. до 58%. Повышение рентабельности обусловлено более высокими темпами роста выручки по сравнению с приростом операционных расходов.

Операционные расходы (себестоимость выручки, административные и коммерческие расходы) выросли на 15% в основном из-за роста расходов на заработную плату как основной статьи расходов компании. Рост расходов на фонд оплаты труда связан в основном с расширением штата сотрудников.

Чистая прибыль

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Чистая прибыль Selectel увеличилась вдвое до 2,3 млрд руб. вслед за ростом выручки и повышением операционной эффективности, с дополнительным положительным эффектом прибыли от курсовых разниц в отчетном периоде. Рентабельность по чистой прибыли выросла до 31% против 19% годом ранее.

Инвестиции

Selectel продолжает инвестировать в поддержание высоких темпов роста бизнеса, с капитальными затратами на уровне 1,5 млрд руб., что вдвое ниже значения прошлого периода из-за временных эффектов, и в основном включает: 0,7 млрд руб. в серверное оборудование, что ниже прошлого значения благодаря экономии от использования запаса оборудования, созданного в 2022 г.; 0,6 млрд руб. в развитие инфраструктуры дата-центров в соответствии с графиком строительства и модернизации площадок ЦОД, с переходом строительства нового дата-центра в активную фазу в 2024 г.

Денежный поток и долговая нагрузка

В отчетном периоде продолжился рост свободного денежного потока ввиду устойчивого превышения операционного денежного потока над капитальными затратами. Скорректированный свободный денежный поток составил 1,4 млрд руб. против отрицательного значения в 0,3 млрд руб. годом ранее.

В результате чистый долг компании снизился до 5,4 млрд руб. на 30 сентября 2023 г. против 6,8 млрд руб. на конец 2022 г. Показатель «чистый долг/Скорр. EBITDA LTM» снизился до уровня 1,0х на 30 сентября 2023 г. по сравнению с 1,7х на 31 декабря 2022 г.

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Selectel — независимый провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры. Управляет облачной платформой собственной разработки. Selectel предлагает комплексные решения для всех типов бизнеса — от малого бизнеса до крупных корпораций. Продукты компании позволяют бизнесу отказаться от капитальных затрат на собственную ИТ-инфраструктуру, обеспечить ее масштабируемость и высокую производительность. Selectel работает на рынке с 2008 г., на сегодняшний день у компании более 24 тыс. клиентов.