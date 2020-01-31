В облачной платформе Selectel появилась технология Serverless

Провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel анонсировал два новых сервиса — «Serverless: облачные функции» и «Облачные базы данных». Они выпущены на базе облачной платформы Selectel и расширяют ее возможности.

«Serverless: облачные функции» — собственная разработка Selectel на базе проекта Apache OpenWhisk. Она открывает путь к созданию информационных систем в облаке по событийной модели. Сервис позволяет запускать код без виртуальных машин: в виде функции в отказоустойчивом и моментально масштабируемом окружении. При этом все ресурсы для вычислений выделяются полностью автоматически.

Платформа бессерверных вычислений Selectel несет пользователям ряд практических выгод. Сервис избавляет от необходимости администрировать ИТ-инфраструктуру и помогает сфокусироваться на разработке. Платформа позволяет загружать и запускать код без предварительной адаптации. Это существенно облегчает тестирование кода и ускоряет вывод продуктов на рынок. Тарификация осуществляется по реальному потреблению: то есть оплачиваются только находящиеся в работе функции. В сравнении с использованием виртуальных машин экономия может составлять десятки процентов.

Также у платформы бессерверных вычислений Selectel есть ряд возможностей, делающих работу с ней более удобной. Это, например, анализ статистики, просмотр статуса и логов выполнения функций и другие.

Сергей Пимков, заместитель генерального директора Selectel, сказал: «С развитием облачных технологий у пользователей появляется все больше возможностей для экономии времени и средств в проектах любой сложности. Но классический подход к облаку, бывший некогда революционным, не позволяет полностью устранить входной барьер. Это замедляет рост стартапов, обладающих отличными идеями, но крайне ограниченных в средствах. Ответом становятся высокоуровневые облачные сервисы.В половине новых проектов в Кремниевой Долине уже используются serverless-решения. Мы верим в большие перспективы этой технологии, в то, что в ближайшие годы она станет одним из стандартов на облачном рынке. Тем, кто уже сегодня смотрит в будущее, мы предлагаем свое видение Serverless — платформу бессерверных вычислений Selectel».

Сервис «Облачные базы данных» (Managed Databases) позволяет быстро создавать кластеры баз данных на инфраструктуре облачной платформы Selectel. При этом настройка, обслуживание и надежность кластеров обеспечивается провайдером услуги. Таким образом решаются основные трудности старта «с нуля»: определение оптимальной инфраструктуры и ее закупка, инсталляция и наладка системы, масштабирование и обеспечение отказоустойчивости. Среди преимуществ решения: минимальные требования к навыкам пользователя, экономия времени и затрат на реализацию проекта, отказоустойчивость и сохранность данных.

В бета-версии сервис поддерживает последние релизы СУБД PostgreSQL. В скором времени совместимость с другими популярными СУБД — MySQL и Redis, а также возможность работы через API, резервное копирование и восстановление данных.