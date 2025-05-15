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Robot MIA Робот Мия
УПОМИНАНИЯ
|15.05.2025
|Выручка Selectel выросла в 1,5 раза по итогам I квартала 2025 года 1
|Market.CNews. Провайдеры GPU Cloud 2024 1
|20.11.2024
|Как RobotMIA запустила более 400 роботов в облаке Selectel 1
Robot MIA и организации, системы, технологии, персоны:
|Никитин Андрей 50 1
|Дружинин Юрий 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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