Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174607
ИКТ 13592
Организации 10617
Ведомства 1458
Ассоциации 996
Технологии 3451
Системы 25535
Персоны 74887
География 2837
Статьи 1515
Пресса 1213
ИАА 695
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2625
Мероприятия 850

Robot MIA Робот Мия


УПОМИНАНИЯ


15.05.2025 Выручка Selectel выросла в 1,5 раза по итогам I квартала 2025 года 1
Market.CNews. Провайдеры GPU Cloud 2024 1
20.11.2024 Как RobotMIA запустила более 400 роботов в облаке Selectel 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Robot MIA и организации, системы, технологии, персоны:

Selectel - Селектел 405 2
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 117 1
Immers - Иммерс - immers.cloud - Диджитэл Тек Энд Лаб 8 1
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 72 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13163 1
Cloud4Y 292 1
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 53 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 316 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 361 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1111 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5473 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3300 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3873 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5287 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1910 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14732 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4092 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3090 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5650 2
W3C SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 153 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4127 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 561 1
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 219 1
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 295 1
GPU computing -  GPGPU - GPGP - GP²U - General-purpose computing on graphics processing units - GPU Cloud - Неспециализированные вычисления на графических процессорах - Accelerated Computing - Ускоренные вычисления - CPU+GPU - гибридная гетерогенная 100 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 890 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1717 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 341 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10380 1
Direct Connect 32 1
Script - Скрипт 518 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16145 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10585 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16313 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6838 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21149 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11349 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8618 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4070 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9626 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21744 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 437 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30450 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4562 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1213 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1243 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 51 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 523 1
OpenAI ChatGPT 390 1
Selectel Cloud - Selectel Облачная платформа 30 1
Linx Cloud 60 1
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 50 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 376 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 1
Никитин Андрей 50 1
Дружинин Юрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 2
Россия - СФО - Новосибирск 4414 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2738 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17784 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 1
Казахстан - Республика 5631 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2559 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7627 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7294 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30005 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4762 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5908 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24710 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4229 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8198 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359138, в очереди разбора - 756651.
Создано именных указателей - 174607.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153