Selectel локализует облачную платформу в регионах

Провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel объявил о расширении географии своего бизнеса и выходе за пределы Москвы и Петербурга. Компания начнет работать в пяти регионах России и ближнего зарубежья до конца 2020 г. Инвестиции в экспансию составят до 300 млн руб. Запуск первого регионального узла облачной платформы Selectel состоялся в Новосибирске 5 декабря.

В проект в Новосибирске инвестировано около 60 млн руб. при ожидаемом сроке окупаемости до трех лет. В региональной точке присутствия доступны все функции и технологии облачной платформы Selectel по единым для всей сети ценам.

Олег Любимов, генеральный директор Selectel, сказал: «Последние несколько лет российский облачный рынок непрерывно рос в объеме и развивался качественно, в первую очередь в столице. Однако в настоящее время мы видим большой потенциал в регионах и в среднесрочной перспективе ожидаем там появление спроса, сопоставимого с Москвой и Петербургом. Этому способствуют цифровизация на добывающих и промышленных предприятиях, развитие электронной коммерции, внедрение информационных систем в государственных сервисах».

До конца 2020 г. Selectel планирует открыть точки присутствия в Екатеринбурге, Хабаровске, Минске и Ташкенте. Как и Новосибирск, это удаленные от Москвы деловые центры, где локализация хранения и обработки данных имеет экономический смысл и делает работу пользователей с сервисами удобнее.

Компания и дальше продолжит осваивать новые рынки. Направления экспансии будут определяться по ряду критериев, среди которых объем валового регионального продукта, уровень урбанизации, необходимая телекоммуникационная и инженерная инфраструктура.

Олег Любимов, генеральный директор Selectel, отметил: «Сегодня во многих региональных центрах трудно получить тот же опыт использования облаков федеральных провайдеров, что и в Москве с Петербургом. В ближнем зарубежье ситуация аналогична. Это обусловлено качеством каналов связи и стоимостью трафика, а также рядом причин географического характера. Размещение в регионе облака Selectel кардинально меняет там ситуацию с ИТ-инфраструктурой и избавляет пользователей от неудобств. При этом мы предлагаем локальным провайдерам и интеграторам разные варианты партнерства по моделям revenue share и white label, чтобы совместно развивать местный рынок».

Облачная платформа Selectel была представлена в 2015 г. Сегодня она предлагает широкий набор инструментов и решений — от виртуальных серверов до микросервисов и функций бессерверных вычислений. На базе облачной платформы Selectel можно развернуть простую тестовую среду или создать виртуальный дата-центр корпоративного класса.