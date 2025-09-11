VAS Experts расширил возможности анализа трафика с помощью ИИ и машинного обучения

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts увеличил потенциал системы управления сетевыми политиками и тарификацией (PCEF) за счет внедрения алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения. Теперь PCEF с DPI и ИИ – это инструмент, который делает управление сетью адаптивным, предиктивным и способным самостоятельно принимать решения на основе анализа поведения трафика. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

Интеграция ML и ИИ в PCEF в сочетании с DPI позволяет не только анализировать структуру и поведение пакетов, но и распознавать новые протоколы и форматы, а также выявлять отклонения от нормальной работы сети и ранние признаки атак, включая zero-day.

На основе собранных данных система прогнозирует пики нагрузки — будь то запуск новых игр, обновления программного обеспечения или активный стриминг. Анализ исторических данных и поведенческих паттернов позволяет точнее распределять ресурсы и поддерживать высокий уровень качества обслуживания даже в периоды повышенного спроса.

Кроме того, ML и ИИ обеспечивают динамическое реагирование на аномалии: IoT-устройства с нестандартным поведением могут быть временно изолированы, а на них автоматически применяются новые правила без участия инженеров.

«Интеграция ИИ и ML в PCEF означает для операторов прямой рост эффективности сети и снижение рисков. Система поддерживает стабильное качество обслуживания, блокирует нелегальный контент и предотвращает утечки данных. Алгоритмы автоматически оптимизируют правила, формируют отчеты и упрощают работу службы поддержки, вплоть до персонализированных рекомендаций для абонентов», — сказал директор по продукту компании VAS Experts Станислав Белобородов.