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Cable Norte


Cable Norte предоставляет услуги кабельного телевидения и интернета через волоконно-оптические технологии, а также консультации в области связи в Венесуэле


12.12.2024 VAS Experts оптимизировала сетевой трафик телеком-оператора в Венесуэле 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Cable Norte и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - VAS Experts - ВАС Экспертс 10 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 222 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1316 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 249 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 1
ITG - VAS Experts - СКАТ DPI 6 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 305 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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