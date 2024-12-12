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VAS Experts оптимизировала сетевой трафик телеком-оператора в Венесуэле

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts внедрил многофункциональную платформу «СКАТ DPI» в сетевую инфраструктуру крупного телеком-оператора в Венесуэле Cable Norte. Решение стало необходимо южноамериканской компании из-за растущего спроса местных жителей и предприятий на высокоскоростной интернет.

Для инфраструктуры Cable Norte были реализованы несколько ключевых модулей: BRAS/BNG (Broadband Network Gateway); CG-NAT (Carrier-Grade Network Address Translation); QoE (Quality of Experience). Процесс внедрения «СКАТ DPI» включал в себя тщательное обучение технического персонала и тесное сотрудничество с инженерами VAS Experts для обеспечения плавного перехода. После установки команда протестировала решение на реальном трафике, чтобы подтвердить его производительность.

Платформа «СКАТ DPI» обеспечила эффективное управление сетевым трафиком и абонентскими сессиями, оптимизацию использования адресов IPv4, контроль качества услуг.

«Платформа «СКАТ DPI» облегчила управление распределением IP-адресов, что позволило Cable Norte подключить больше абонентов. Кроме этого, команда VAS Experts организовала обучение технического персонала эффективной настройке и управлению новой системой, а также обеспечила простой для управления графический интерфейс. Далее стабильная работа системы достигалась путем непрерывного технического сопровождения с нашей стороны», — сказал директор по развитию VAS Experts Артем Терещенко.

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Цифровизация

Cable Norte предоставляет услуги кабельного телевидения и интернета через волоконно-оптические технологии, а также консультации в области связи в Венесуэле.

«Сотрудничество с VAS Experts и внедрение «СКАТ DPI» стало для нас значимым шагом вперед. Мы не только повысили эффективность нашей сети, но и улучшили качество обслуживания клиентов. Обучение для нашей технической команды оказалось крайне полезным, а постоянная поддержка обеспечила плавный переход. Теперь мы уверены в своей готовности удовлетворять потребности растущей абонентской базы», – отметили в Cable Norte.

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