VAS Experts протестировал возможность распознавания трафика в виртуальной среде

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts завершил тестирование системы контроля и анализа сетевого трафика СКАТ DPI в виртуальной инфраструктуре vStack Telco Cloud. Исследование подтвердило эффективность работы СКАТ в качестве VNF (Virtual Network Function), обеспечивая точное распознавание маскируемого трафика и стабильную производительность в облачной среде. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

В ходе тестирования VAS Experts организовал кластер СКАТ CG-NAT VNF с использованием балансировщика СКАТ L3B в Telco Cloud.

Исследование показало, что СКАТ DPI сохраняет высокие показатели отказоустойчивости в виртуальной среде. В случае выхода из строя VM СКАТ L3B трафик автоматически перераспределяется между оставшимися узлами с помощью ECMP (Equal-Cost Multi-Path Routing), минимизируя влияние отказов. Аналогично, при сбое VM СКАТ CG-NAT, система равномерно распределяет нагрузку между оставшимися узлами без нарушения балансировки на уровне абонентов. Это достигается за счет использования алгоритма resilient hashing с учетом Source IP.

«Операторы связи переходят от использования физических сетей к облачным решениям с целью повышения гибкости, устойчивости и снижения эксплуатационных затрат. Этот подход кардинально отличается от традиционной модели, основанной на специализированном оборудовании. Теперь операторам необходимо разрабатывать и управлять сервисами в центрах обработки данных, которые интегрируют как физические, так и виртуальные экосистемы, при этом обеспечивая совместимость с конкурентными поставщиками. Именно поэтому мы проводим тестирование нашего решения в различных инфраструктурах», – сказал директор по развитию VAS Experts Артем Терещенко.